Россия - Турция

нужно менять не только тренера, но и ВСЮ команду!!!
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|31 августа, среда
|21:30
|Турция
|0:0
|Россия
нужно менять не только тренера, но и ВСЮ команду!!!
вот честно скажу, фигурное катание на олимпиаде было смотреть намного интереснее, чем то дерьмо которое сегодня показывали с 19 до 21
Футбол это не только ноги но в большей мере голова,а у наших с головой проблемы и судя по игре очень большие
Включил второй тайм,посмотрел как турки забили.Выключил.
Защита только на бумаге,жаль Акинфеева.
пиз....ц, сели в автобус и ждут соперника, как будто выигрываем 3-0
это жопа товарищи, большая жопа, ждать на ЧМ нечего, и Черчесов стоит и смотрит на это позорище, его всё устраивает
лошары...
и вот этот вот идиот будет стоять на чемпионате мира ! игорек будешь вытаскивать кучу голов от салаха суареса и кавани что сразу захочешь прекратить свою футбольную `карьеру`.