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Овидиу Хацеган (Арад)
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Россия - Турция

05.06.2018, Вторник, 19:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Первый Канал, Матч! Футбол 1 Товарищеские матчи. Сборные Россия - Турция
Товарищеские матчи. Сборные 2016

31 августа, среда 21:30 Турция 0:0 Россия
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 6 июня 2018, 08:33

    нужно менять не только тренера, но и ВСЮ команду!!!

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    Рейтинг: +288

    NotFound 5 июня 2018, 20:56

    Гнать Черчесова надо из сборной ссаными тряпками.

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 5 июня 2018, 20:54

    вот честно скажу, фигурное катание на олимпиаде было смотреть намного интереснее, чем то дерьмо которое сегодня показывали с 19 до 21

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    Рейтинг: +211

    х** вам всем 5 июня 2018, 20:53

    Футбол это не только ноги но в большей мере голова,а у наших с головой проблемы и судя по игре очень большие

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    Рейтинг: +6639

    ALeX-161-rus 5 июня 2018, 20:52

    Включил второй тайм,посмотрел как турки забили.Выключил.
    Защита только на бумаге,жаль Акинфеева.

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 5 июня 2018, 20:48

    пиз....ц, сели в автобус и ждут соперника, как будто выигрываем 3-0

    это жопа товарищи, большая жопа, ждать на ЧМ нечего, и Черчесов стоит и смотрит на это позорище, его всё устраивает

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 5 июня 2018, 20:34

    если каждый матч так Смолов будет промахиваться, то зачем вообще выходить?

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 5 июня 2018, 20:32

    лошары...

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 5 июня 2018, 20:29

    В обороне все та же дырища, забивай не хочу...

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 5 июня 2018, 20:22

    и вот этот вот идиот будет стоять на чемпионате мира ! игорек будешь вытаскивать кучу голов от салаха суареса и кавани что сразу захочешь прекратить свою футбольную `карьеру`.

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