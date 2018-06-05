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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Турция
Россия - Турция: обзор матча 05 июня 2018
Россия
05.06.2018, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Турция
35'
А. Самедов
59'
Ю. Малли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Турция
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Р. Зобнин
90'
+4
90'
Замена
М. Топал
️️️️
Ш. Озбайраклы
87'
Желтая карточка
Э. Акбаба
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Самедов
87'
82'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
К. Караман
Замена
М. Фернандес
️️️️
И. Смольников
77'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Ю. Газинский
76'
76'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Ундер
71'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Дзагоев
61'
59'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Малли
Пас отдал
С. Киринтили
Желтая карточка
Ю. Жирков
56'
Желтая карточка
А. Дзагоев
54'
51'
Желтая карточка
О. Йокушлу
46'
Замена
О. Озякуп
️️️️
М. Текдемир
46'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ю. Языджи
ГОЛ! 1:0!
А. Самедов
Пас отдал
А. Дзагоев
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
11
Роман Зобнин
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
17
Александр Головин
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Турция
0
Серкан Киринтили
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ОП
14
Махмут Текдемир
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Турция
23
Харун Текин
ВР
24
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
0
Таркан Сербест
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
13
Беркай Озкан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
0
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Юнус Малли
АП
0
Эмре Акбаба
ПВ
9
Умут Булут
ЦФ
4-4-1-1
1
Акинфеев
18
Жирков
4
Кутепов
4
Игнашевич
19
Смольников
11
Зобнин
9
Дзагоев
8
Газинский
19
Самедов
17
Головин
9
Смолов
4-1-2-2-1
0
Киринтили
2
Озбайраклы
22
Айхан
4
Сеюнджу
3
Али Калдырым
5
Йокушлу
14
Текдемир
10
Кахведжи
7
Ундер
11
Языджи
9
Караман
8
Газинский
13
Кудряшов
13
Кудряшов
8
Газинский
19
Смольников
2
Фернандес
2
Фернандес
19
Смольников
11
Зобнин
23
Кузяев
23
Кузяев
11
Зобнин
9
Дзагоев
11
Миранчук
11
Миранчук
9
Дзагоев
19
Самедов
21
Миранчук
21
Миранчук
19
Самедов
2
Озбайраклы
15
Топал
15
Топал
2
Озбайраклы
14
Текдемир
14
Озякуп
14
Озякуп
14
Текдемир
7
Ундер
0
Гюрлер
0
Гюрлер
7
Ундер
11
Языджи
19
Малли
19
Малли
11
Языджи
9
Караман
0
Акбаба
0
Акбаба
9
Караман
Остались в запасе
Россия
Турция
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
6
Денис Черышев
ЛВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
24
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
0
Таркан Сербест
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
13
Беркай Озкан
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
6
Денис Черышев
ЛВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
24
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
0
Таркан Сербест
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
13
Беркай Озкан
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Россия - Турция
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал, Матч! Футбол 1
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