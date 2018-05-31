А что если на мяче ч.мю будет харя мутко?Может до 1/8 дойдем?
А что если на мяче ч.мю будет харя мутко?Может до 1/8 дойдем?
ШЕЯ уходи пжлст.!!!
Не знаю почему, но я до сих пор верю в команду Черчесова. Именно его команде под его руководством. Он в моей памяти навсегда остался человеком, который добивался неплохого результата с не самым сильным составом. Терек, Динамо... С другой стороны, он всегда в итоге ругался со всеми и сваливал. Но я готов пережить эту жертву, если первый пункт исполнится на этом мундиале.
Святые Трансвеститы!!!Так тыж помер!!!
Команду надо выбирать как присяжных заседателей.Помоему веселей будет и не так обидно!
Как с такой шеей за мячем смотреть?
Зачем Черчесов шею ботексом накачал?
Я только заметил. У него не шея а продолжение ж***ы. Что путного можно ей придумать?
Зато насрать незаметно можно где угодно!
"6 цифр о том, как глубоко упала Россия"......................как может упасть то что и так валялась в грязи на дне?