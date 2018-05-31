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    6 цифр о том, как глубоко упала Россия


    3
    Голосов: 11
    31.05.2018 09:55
    Эту сборную уже ничего не спасет.

    Главные выводы по матчу Австрия – Россия

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +19

      biseptol 3 июня 2018, 03:02

      А что если на мяче ч.мю будет харя мутко?Может до 1/8 дойдем?

      0
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      Рейтинг: +19

      biseptol 3 июня 2018, 02:55

      ШЕЯ уходи пжлст.!!!

      0
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      Рейтинг: +45

      Спартак Мишулин 2 июня 2018, 15:22

      Не знаю почему, но я до сих пор верю в команду Черчесова. Именно его команде под его руководством. Он в моей памяти навсегда остался человеком, который добивался неплохого результата с не самым сильным составом. Терек, Динамо... С другой стороны, он всегда в итоге ругался со всеми и сваливал. Но я готов пережить эту жертву, если первый пункт исполнится на этом мундиале.

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      Рейтинг: +19

      biseptol > Спартак Мишулин 3 июня 2018, 03:05

      Святые Трансвеститы!!!Так тыж помер!!!

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      Рейтинг: +677

      vodomut 2 июня 2018, 07:17

      не голова а продолжение шеи и таки зомби руководят сборной

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      Рейтинг: +19

      biseptol 2 июня 2018, 00:25

      Команду надо выбирать как присяжных заседателей.Помоему веселей будет и не так обидно!

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      Рейтинг: +19

      biseptol 2 июня 2018, 00:20

      Как с такой шеей за мячем смотреть?

      0
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      Рейтинг: +19

      biseptol 2 июня 2018, 00:14

      Зачем Черчесов шею ботексом накачал?

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 1 июня 2018, 21:44

      Я только заметил. У него не шея а продолжение ж***ы. Что путного можно ей придумать?

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      Рейтинг: +19

      biseptol > х** вам всем 2 июня 2018, 00:22

      Зато насрать незаметно можно где угодно!

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 1 июня 2018, 16:50

      Плевать Черчесову на всех, получит деньги за труды свои тяжкие и свалит, после ЧМ. Морочить голову всем нам, ему недолго осталось.

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 1 июня 2018, 09:19

      "6 цифр о том, как глубоко упала Россия"......................как может упасть то что и так валялась в грязи на дне?

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