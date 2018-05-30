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    Главные выводы по матчу Австрия – Россия


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    Голосов: 13
    30.05.2018 23:35
    Безрезультатные изменения Черчесова.

    Схема изменилась

    Два года подготовки к чемпионату мира Черчесов наигрывал трех центральных защитников. Васин и Джикия вылетели из-за травм, а других квалифицированных кадров для этого построения не нашлось. Игнашевич, Гранат и Кудряшов умеют играть с разными схемами, но не сыграны вообще. Черчесов рискнул. Против Австрии сборная вышла с экспериментом, который выстраивали на последних тренировках. Медленные Игнашевич и Гранат встали в центр обороны, а Кудряшов и Фернандес заняли фланги. Четыре защитника за две недели до чемпионата мира.

    Три момента, которые все это принесло:

    1)Поддержки слева не было вообще. Кудряшов пробовал работать с мячом, но ошибался в простых ситуациях даже после передач Акинфеева. Фернандес много бегал на противоположном фланге, но забывал об обороне. Единственный момент от флангов – неожиданный приход Кудряшова в штрафную соперника и открывание под навес.

    2)Медленный центр не успевал за Арнаутовичем. Игнашевич побил рекорд Яшина и компенсировал недостатки большим опытом. Гранат проигрывал Арнаутовичу вообще все. Даже после стандартного выноса на нашу половину он остановил соперника только фолом.

    3)Надежности по-прежнему нет. Только неточность австрийцев спасла нас еще минимум от одного гола. Хуже всего мы справляемся со смещениями с флангов в центр. И здесь проседает еще и опорная зона.

    Игроки высокого класса доставляют проблемы

    Роль Арнаутовича для Австрии похожа на феномен Салаха в сборной Египта. Хорошая тренировка перед чемпионатом мира показала, что у сборной России большие сложности в стыках с индивидуалистами. Арнаутович легко обыгрывал один в один, много бил по воротам и отдал голевую передачу на Шепфа. Сегодня мы не смогли справиться с лютым скандалистом, который чаще других берет игру на себя. Завтра не удержим игрока, у которого в голове еще больше хороших решений.

    К реализации Смолова есть вопросы

    Смолова ждут в Европе, но с такой игрой попасть туда сложно. Пусть мяч не доходил до центра нападения – это не претензия к Федору. Перемещения Смолова даже принесли ему два момента, а тут уже начались проблемы. В первом тайме он взял игру на себя и пробил выше ворот Линднера метров с 15-ти. После перерыва возможность была еще убойнее. Смолов долго готовил удар и бил без сопротивления почти с центра штрафной, но не попал в угол ворот. Моменты в матчах такого уровня надо забивать. Из плюсов Федора отметим его действия в созидании и пару хороших переводов на фланги. Осталось прибавить с голами.

    Запасные не пользуются шансом

    Дзагоев, Миранчуки, Черышев и Дзюба вышли на замену во втором тайме. Из четверых заметнее всего получилось у Черышева. Он ворвался в штрафную с левого фланга и простреливал в центр. Мяч попал в ногу Линднера и улетел на угловой. Когда Черышев поднял голову, то увидел, что простреливал в пустоту. Дзюбе не хватало скорости, а остальные двигались слишком хаотично. Никакой поддержки и результативности не вышло. Перед чемпионатом мира не очень понятно, что наша сборная хочет показывать в атаке.

    Пятерых отцепили

    В заявку на матч с Австрией вошли 23 человека. Джанаев, Нойштедтер, Ерохин, Чалов, Ташаев – те, кого Черчесов не включил даже на скамейку. Пока в предварительном списке сборной на чемпионат мира еще 28 человек, но уже скоро пятерых уберут. Кажется, все с этим ясно и без итогового объявления.

    Текстовый онлайн матча Австрия – Россия

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии101
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 июня 2018, 22:47

      Вывод один, если ты можешь резать баранов, то иди в шашлычники, а тренировать их чабану не дано...

      -1
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 2 июня 2018, 01:24

      только Березуцкие грамотно поступили, не стали позорится..Но посмотрим ,а вдруг....

      -1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 1 июня 2018, 15:42

      Будем реалистами! Можно ли было за 2,5 года подготовить сборную? Можно!
      Этот мудько затеял создание какой-то новой сборной.Поставил тренером известно кого,желая железной рукой навести порядок. А о каком собственно беспорядке шла речь? И что такое НОВАЯ сборная. Сборная-это лучшие игроки,наигранные связи и т.д.А у нас -сборище хороших (наверно не лучших) игроков,которые не знают что им делать. Усы бегают вдоль бровки,делая озабоченный вид,а игроки два раза за игру бьют по воротам. Или толпой бегают на правом фланге -Самедов дает пас в полузащиту,те защитникам ,далее Акинфеев,который правильно говорит-а мое дело отбивать.далее пусть тренер решает.Вот такая веселая "сборная" получилась у нас на НАШЕМ ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 1 июня 2018, 13:31

      Набрать дворовых игроков! Хуже точно не будет! Уних хоть мотивация будет лезть через край! Позор!"

      1
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > Yurini 2 июня 2018, 05:59

      Да там драйв фантастический будет

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 1 июня 2018, 11:13

      Такая большая страна 11 норм найти не могут

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > de bruyne 1 июня 2018, 23:09

      Я этого тоже не понимаю...

      0
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      Рейтинг: +12

      Serious 060 31 мая 2018, 20:18

      Предлагаю на июнь сборную РФ по хоккею сделать сборной РФ по футболу. Хуже не будет точно. Самоотдачи и желания больше будет. Там хоть и миллионеры играют, но выкладываются в каждом матче.

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 31 мая 2018, 19:46

      Вот вам "работа" абрека в сборной.... После ЧМ все РФС в отставку....

      1
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      Рейтинг: +317

      eugen-han 31 мая 2018, 18:54

      сборная,нынешняя вселяет оптимизм на самом-то деле по сравнению с предыдущими десятью годами ,где слуцкер и ранее каппелло с адвокатом ну просто ничего не могли или не хотели сделать для игры нашей сборной,но черчес некий шлейф оставил,но не в таком количестве.и не в таком качестве.

      -3
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 31 мая 2018, 18:39

      Чет все забыли про мельдоний )

      1
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      Рейтинг: +10

      Ми. Ф. 31 мая 2018, 16:06

      Всем привет!
      Возможно это хитрый план ?))
      Чтобы соперники посмотрев на это убожество подумали : " хе,да мы этих детей укатаем в ноль " и соот-но недонастроились .
      А наших оболтусов накрутят так что будут бегать как заведенные .
      Но это может прокатить на 2 играх максимум ,т.к. первая игра случайность ,а вторая закономерность ,а к третьей будут уже серьезно настраиваться .
      Эх мечты,мечты...
      Но если они и дальше будут так же дурака валять , то СБОРНУЮ НАДО РАСФОРМИРОВЫВАТЬ !

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