Главные выводы по матчу Австрия – Россия

Безрезультатные изменения Черчесова.

Схема изменилась

Два года подготовки к чемпионату мира Черчесов наигрывал трех центральных защитников. Васин и Джикия вылетели из-за травм, а других квалифицированных кадров для этого построения не нашлось. Игнашевич, Гранат и Кудряшов умеют играть с разными схемами, но не сыграны вообще. Черчесов рискнул. Против Австрии сборная вышла с экспериментом, который выстраивали на последних тренировках. Медленные Игнашевич и Гранат встали в центр обороны, а Кудряшов и Фернандес заняли фланги. Четыре защитника за две недели до чемпионата мира.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2018 г.

Три момента, которые все это принесло:

1)Поддержки слева не было вообще. Кудряшов пробовал работать с мячом, но ошибался в простых ситуациях даже после передач Акинфеева. Фернандес много бегал на противоположном фланге, но забывал об обороне. Единственный момент от флангов – неожиданный приход Кудряшова в штрафную соперника и открывание под навес.

2)Медленный центр не успевал за Арнаутовичем. Игнашевич побил рекорд Яшина и компенсировал недостатки большим опытом. Гранат проигрывал Арнаутовичу вообще все. Даже после стандартного выноса на нашу половину он остановил соперника только фолом.

3)Надежности по-прежнему нет. Только неточность австрийцев спасла нас еще минимум от одного гола. Хуже всего мы справляемся со смещениями с флангов в центр. И здесь проседает еще и опорная зона.

Игроки высокого класса доставляют проблемы

Роль Арнаутовича для Австрии похожа на феномен Салаха в сборной Египта. Хорошая тренировка перед чемпионатом мира показала, что у сборной России большие сложности в стыках с индивидуалистами. Арнаутович легко обыгрывал один в один, много бил по воротам и отдал голевую передачу на Шепфа. Сегодня мы не смогли справиться с лютым скандалистом, который чаще других берет игру на себя. Завтра не удержим игрока, у которого в голове еще больше хороших решений.

К реализации Смолова есть вопросы

Смолова ждут в Европе, но с такой игрой попасть туда сложно. Пусть мяч не доходил до центра нападения – это не претензия к Федору. Перемещения Смолова даже принесли ему два момента, а тут уже начались проблемы. В первом тайме он взял игру на себя и пробил выше ворот Линднера метров с 15-ти. После перерыва возможность была еще убойнее. Смолов долго готовил удар и бил без сопротивления почти с центра штрафной, но не попал в угол ворот. Моменты в матчах такого уровня надо забивать. Из плюсов Федора отметим его действия в созидании и пару хороших переводов на фланги. Осталось прибавить с голами.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2018 г.

Запасные не пользуются шансом

Дзагоев, Миранчуки, Черышев и Дзюба вышли на замену во втором тайме. Из четверых заметнее всего получилось у Черышева. Он ворвался в штрафную с левого фланга и простреливал в центр. Мяч попал в ногу Линднера и улетел на угловой. Когда Черышев поднял голову, то увидел, что простреливал в пустоту. Дзюбе не хватало скорости, а остальные двигались слишком хаотично. Никакой поддержки и результативности не вышло. Перед чемпионатом мира не очень понятно, что наша сборная хочет показывать в атаке.

Пятерых отцепили

В заявку на матч с Австрией вошли 23 человека. Джанаев, Нойштедтер, Ерохин, Чалов, Ташаев – те, кого Черчесов не включил даже на скамейку. Пока в предварительном списке сборной на чемпионат мира еще 28 человек, но уже скоро пятерых уберут. Кажется, все с этим ясно и без итогового объявления.

Текстовый онлайн матча Австрия – Россия