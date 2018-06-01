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Судьи
Главный судья:
Бас Нейхейс (Энсхеде)
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Австрия - Россия

30.05.2018, Среда, 21:45 мск Инсбрук, стадион Тиволи Ной Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Товарищеские матчи. Сборные Австрия - Россия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа G
6 тур
14 июня, воскресенье 19:00 Россия 0:1 Австрия
4 тур
15 ноября, суббота 20:00 Австрия 1:0 Россия
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 31 мая 2018, 17:12

    с такой игрой на ЧМ им делать нечего

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    Рейтинг: +37

    Centur10n 31 мая 2018, 11:52

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    Рейтинг: +752

    апоголлл 31 мая 2018, 10:41

    матч не смотрел,посмотрел сегодня обзор,жалкое зрелище.или не хотят играть или не могут,поди их пойми,да хер с ними пусть обсираються на чемпе.

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    Рейтинг: +1974

    android-uz 31 мая 2018, 09:05

    В очередной раз сборная России порадовала болельщиков, на этот раз болельщиков Австрии))))

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    Рейтинг: +220

    Йогурт Мэн 31 мая 2018, 00:05

    Хорошая сборная-это одно крепкое дерево, где футболисты - крепкие ветви. Наша сборная - это лес из кучи деревьев, которые сойтись в одно целое не могут..

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    Рейтинг: +220

    Йогурт Мэн 30 мая 2018, 23:56

    Включил со второго тайма, сразу понял, что можно просто слушать. Да и даже слушать грустно и скучно. Кто говорил, что есть просвет-ярый оптимист. Нет просвета. Требуется реальная реконструкция, революция даже. Поменять усатого вождя, он плох как тренер сборной. Не смотря на все заслуги Игоря-пробуйте других в воротах. Начали молодить состав, так зачем делать исключения? Ответьте, молодой Кутепов намного хуже возрастного Игнашевича? Есть индивидуальная техника у молодых полузащитников, но всей сборной не хватает атлетизма и дальновидности. Брака очень много. Может, и нападение нормальное, но сбой связи с диспетчерами. К сожалению, лишь после провала на чм будут перемены. Но перемены нужно будет начать с самого верха, а потом уже команду строить. Грусть печаль тоска. Кстати, после матча один эксперт сказал: Австрия сильнее Саудовской Аравии. Хочется плакать навзрыд, хотя проще и легче просто забить. Просвета нет.

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    Рейтинг: +434

    ssspartak 30 мая 2018, 23:39

    лошары

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский 30 мая 2018, 23:39

    Сборная гов-нарей.

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 30 мая 2018, 23:38

    пока сборная России смотрится убого ....

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    Рейтинг: +2888

    absent32 30 мая 2018, 23:37

    пока не поздно, перед турками можно еще что то изменить. сменить тренера. самое время петиций, бунтов, и тп....

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