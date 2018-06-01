Австрия - Россия

с такой игрой на ЧМ им делать нечего
|6 тур
|14 июня, воскресенье
|19:00
|Россия
|0:1
|Австрия
|4 тур
|15 ноября, суббота
|20:00
|Австрия
|1:0
|Россия
с такой игрой на ЧМ им делать нечего
В очередной раз сборная России порадовала болельщиков, на этот раз болельщиков Австрии))))
Хорошая сборная-это одно крепкое дерево, где футболисты - крепкие ветви. Наша сборная - это лес из кучи деревьев, которые сойтись в одно целое не могут..
Включил со второго тайма, сразу понял, что можно просто слушать. Да и даже слушать грустно и скучно. Кто говорил, что есть просвет-ярый оптимист. Нет просвета. Требуется реальная реконструкция, революция даже. Поменять усатого вождя, он плох как тренер сборной. Не смотря на все заслуги Игоря-пробуйте других в воротах. Начали молодить состав, так зачем делать исключения? Ответьте, молодой Кутепов намного хуже возрастного Игнашевича? Есть индивидуальная техника у молодых полузащитников, но всей сборной не хватает атлетизма и дальновидности. Брака очень много. Может, и нападение нормальное, но сбой связи с диспетчерами. К сожалению, лишь после провала на чм будут перемены. Но перемены нужно будет начать с самого верха, а потом уже команду строить. Грусть печаль тоска. Кстати, после матча один эксперт сказал: Австрия сильнее Саудовской Аравии. Хочется плакать навзрыд, хотя проще и легче просто забить. Просвета нет.
Сборная гов-нарей.