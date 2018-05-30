Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Россия
Австрия - Россия: обзор матча 30 мая 2018
Австрия
30.05.2018, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Россия
28'
А. Шепф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Австрия - Россия
Замена
Д. Алар
️️️️
М. Арнаутович
83'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
П. Зули
80'
76'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Головин
Замена
К. Шлагер
️️️️
Ф. Кайнц
72'
72'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ф. Смолов
68'
Замена
И. Смольников
️️️️
М. Фернандес
64'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ю. Жирков
63'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Самедов
Замена
Д. Алаба
️️️️
А. Шепф
58'
56'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
Л. Шауб
46'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Ю. Баумгартлингер
46'
42'
Желтая карточка
В. Гранат
32'
Желтая карточка
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
А. Шепф
Пас отдал
М. Арнаутович
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Петер Зули
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
17
Луис Шауб
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
11
Роман Зобнин
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
17
Александр Головин
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Австрия
23
Йорг Зибенхандль
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
0
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
0
Томас Мург
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
19
Стефан Хирлендер
ЦП
0
Дени Алар
ЦФ
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
4
Константин Рауш
ЛП
6
Денис Черышев
ЛВ
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Алексей Миранчук
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Линднер
3
Драгович
15
Предль
4
Хинтереггер
19
Ляйнер
16
Зули
14
Баумгартлингер
26
Шепф
17
Кайнц
17
Шауб
7
Арнаутович
4-4-1-1
1
Акинфеев
2
Фернандес
14
Гранат
4
Игнашевич
13
Кудряшов
19
Самедов
11
Зобнин
23
Кузяев
18
Жирков
17
Головин
9
Смолов
26
Шепф
8
Алаба
8
Алаба
26
Шепф
14
Баумгартлингер
10
Гриллич
10
Гриллич
14
Баумгартлингер
16
Зули
6
Илсанкер
6
Илсанкер
16
Зули
17
Кайнц
4
Шлагер
4
Шлагер
17
Кайнц
7
Арнаутович
0
Алар
0
Алар
7
Арнаутович
17
Шауб
30
Бургшталлер
30
Бургшталлер
17
Шауб
2
Фернандес
19
Смольников
19
Смольников
2
Фернандес
23
Кузяев
9
Дзагоев
9
Дзагоев
23
Кузяев
19
Самедов
21
Миранчук
21
Миранчук
19
Самедов
17
Головин
11
Миранчук
11
Миранчук
17
Головин
18
Жирков
6
Черышев
6
Черышев
18
Жирков
9
Смолов
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Смолов
Остались в запасе
Австрия
Россия
23
Йорг Зибенхандль
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
0
Мориц Бауэр
ПЗ
0
Томас Мург
ЦП
19
Стефан Хирлендер
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Константин Рауш
ЛП
8
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
23
Йорг Зибенхандль
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
0
Мориц Бауэр
ПЗ
0
Томас Мург
ЦП
19
Стефан Хирлендер
ЦП
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Константин Рауш
ЛП
8
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Австрия - Россия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Тиволи Ной
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Австрия
Россия
«Not bad»: Черчесов впервые пересмотрел матчи сборной России на ЧМ-2018
00:38
2
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
14
Экс-защитник сборной России заявил, что летом им интересовались 8 клубов
Вчера, 20:56
4
Быстров прокомментировал конфликт Карпина и Глушенкова
Вчера, 20:20
3
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
Вчера, 19:36
1
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
«Not bad»: Черчесов впервые пересмотрел матчи сборной России на ЧМ-2018
00:38
2
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
14
Экс-защитник сборной России заявил, что летом им интересовались 8 клубов
Вчера, 20:56
4
Быстров прокомментировал конфликт Карпина и Глушенкова
Вчера, 20:20
3
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
Вчера, 19:36
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+