«Я так много зарабатываю, что могу купить твою жизнь». Самый лютый скандалист современности

Сегодня он сыграет против сборной России.

«Такая жизнь. Это всего лишь я», – разводил руками Марко Арнаутович, когда разбил клубный автомобиль спустя два дня после его получения. В «Твенте» понимали, на что шли: в 2006 году в команде появился большой талант, но с неустойчивой психикой, тяжелым характером и репутацией хулигана.

Австриец практически вырос на улице, где его друзья грабили дома и магазины, а потом попадали в тюрьму. Марко вспоминал то время так: «Мы специально смотрели людям в глаза, чтобы спровоцировать драки, хотя я не был каким-то гангстером и никого не убивал». Уличное воспитание Арнаутович перенес на футбол.

Еще до переезда в Голландию Марко шумел в родной Вене, где сменил не одну команду. Везде игрок ругался с тренерами и постоянно нарушал дисциплину: «Меня выкидывали отовсюду. Но мне было насрать на то, что творилось. Мне хотелось дать в рожу тренерам, которые на меня кричали. Я не заботился ни о ком и не слушал никого, кроме мамы с папой». Один из детских тренеров предложил форварду сходить к врачу: «У него комплекс неполноценности. Ему нужно обратиться к психологу».

В «Твенте» надеялись, что нашли нового Златана Ибрагимовича. Австриец сам хотел быть таким: он называл шведа идолом, подражал ему во всем, но больше напоминал Ибру не игрой, а скандальными выходками. Например, оскорблял соперника на расистской почве прямо на поле. «Я всего лишь маленький мальчик на фоне Ибрагимовича», – скромничает Арнаутович.

Проблемного парня в 19 лет хотел забрать «Зенит», но тот на сезон ушел в аренду в «Интер» к Жозе Моуринью. Даже португальцу быстро надоели бесконечные косяки Марко: «Он фантастический человек, но ведет себя хуже ребенка».

Моуринью не нравилось, что Арнаутович дружил с Балотелли и регулярно просыпал завтраки и собрания команды. «В Абу-Даби мы остановились в огромном отеле. Меня поселили на 75-м этаже. Я ждал лифта. Жал и жал на кнопку, но он не приезжал. Катастрофа», – вспоминает Арнаутович. Вскоре ситуация повторилась. «Я думал, он меня убьет», – в тот день Моуринью сорвался и отправил австрийца тренироваться отдельно ото всех.

Один раз Арнаутович все же приятно удивил Моуринью. Хоть и случайно. Марко приехал на базу «Интера» ранним утром. На парковке – ни одной машины. «Идеально», – подумал Арнаутович, обрадовавшись внезапной пунктуальности. Увидев его так рано, Моуринью в окружении помощников встал, начал аплодировать и громко смеялся. «Ты пришел на тренировку за пять часов до ее начала. Ты мой человек. Я тебя люблю!» – крикнул Жозе, снял с себя часы и вручил игроку. Подарок до сих пор хранится в доме Арнаутовича.

Заниматься воспитанием австрийца дальше «Интер» не захотел и вернул «Твенте». «Настоящая катастрофа», – с такой характеристикой Стива Макларена Арнаутовича на четырехлетний контракт забрал «Вердер». И, кажется, пожалел. В Германии Марко успел многое:

1) На одну из первых тренировок Арнаутович пришел в бутсах с надписью «победитель Лиги чемпионов». Только к победе «Интера» австриец не имел никакого отношения: в главном еврокубке он не сыграл ни минуты.

Показушность новичка сразу не понравилась одноклубникам. Как-то у Марко на ходу «случайно» сломался велосипед. «Кажется, сегодня не твой день, друг», – смеялся проезжающий мимо Клаудио Писарро.

2) Доходило и до драк. На тренировке Арнаутович зачем-то картинно упал после простого единоборства с Сократисом Папастатопулосом. Грек пытался поднять австрийца. Арнаутович оттолкнул его локтем и накричал. Сократис не выдержал и вцепился тому в горло.

3) Назвал «Вердер» свалкой. От руководства игроку прилетел штраф, на который он отреагировал так: «Возьмите эти деньги и отдайте своей семье». Бременские фанаты за подобные выходки придумали футболисту прозвище «Аррогантович» (от английского «arrogant» – «высокомерный»).

4) Постоянно ругался с главным тренером Томасом Шаафом и отказывался жать ему руку. За свое поведение (например, в гневе пнул мяч в рекламный щит на тренировке) австриец отжимался или вдвое больше остальных бегал вокруг поля. Однажды немец слишком рано заменил Марко, за что получил волну мата на сербском. «Ты старый козел!» – негодовал Арнаутович.

5) Как обычно нарушал дисциплину. В апреле 2013 вместе с Эльеро Элиа за день до игры с «Байером» Арнаутовича вернулись на базу в три часа ночи. По дороге футболистов остановила полиция и выписала штраф за превышение скорости. Игроки не были пьяны, но до конца сезона на поле больше не появились.

Еще раньше Марко уже тормозили за быструю езду, но он отреагировал на штраф чересчур неадекватно: «Я так много зарабатываю, что могу купить твою жизнь!». Хотя затем публично извинился и подарил полицейскому билеты на матч сборной Австрии.

6) Австрийскому изданию Seitenblicke рассказал, какой видит идеальную девушку. Никакой романтики: «Брюнетка, татуировки и силиконовая грудь. Не хочет принимать меня таким, какой есть – пошла вон».

В «Сток Сити» Арнаутович наконец-то начал больше играть, чем скандалить. И вроде бы затих. Но спокойно покинуть команду не мог. Обвинив клуб в недостатке амбиций, Арнаутович ушел в «Вест Хэм» за рекордные для лондонцев 20 млн фунтов стерлингов.

В матче против бывшей команды (3:0) нападающий ответил на постоянные оскорбления с трибун голом и скрещенными руками над головой. Добавил огня тренер «Сток Сити» Марк Хьюз, назвавший игрока ублюдком. Арнаутович отреагировал гордо: «Нет, я не продался. Фанаты ненавидят меня, потому что им просто меня не хватает».

Кажется, этот парень никогда не поменяется.

Игрок, для которого это чемпионство «Ман Сити» – особенное