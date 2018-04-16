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    Игрок, для которого это чемпионство «Ман Сити» – особенное


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    Голосов: 5
    16.04.2018 13:10
    Давид Силва пережил страшный период в жизни, но победил везде.

    16 декабря «Манчестер Сити» проводил важнейший матч с «Тоттенхэмом». К этому времени «Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы уже установил рекорд по победам подряд в АПЛ, а лондонцы виделись едва ли не единственным соперником, способным притормозить космическую скорость «горожан».

    Никакого «притормозить» не случилось – «Ман Сити» разбил соперника 4:1, но не меньше самой игры обсуждали другой тревожный факт. Давид Силва не попал в заявку на матч, Кевин Де Брюйне посвятил ему свой гол, а после игры команда в раздевалке сделала коллективное фото в поддержку испанца. Версий было много, в том числе и самых страшных – тут затронули и имидж Силвы (он побрился налысо, уж не из-за онкологии ли?), и разные личные причины, но самая популярная версия в итоге оказалась верной – Давид пропустил игру из-за родов жены, которые сложились очень тяжело.

    3 января ситуацию объяснил сам футболист в своем твиттере. Он рассказал, что его сын Матео родился недоношенным и каждый день борется за жизнь при помощи врачей.

    Декабрь выдался для парня очень непростым, ко всем напастям добавилась еще и травма. А в январе – еще одна. Итого после рождения сына и до второй травмы Силва все же сыграл шесть матчей, но отметился лишь одной голевой передачей. «Когда Давид будет готов, он вернется. Но его личная жизнь всегда важнее любых других ситуаций», – сказал Хосеп Гвардиола.

    Восстановиться одному из лидеров клуба позволил человеческий подход всего тренерского штаба. Силве пришлось на время покинуть Манчестер – его жена и сын находились в Валенсии. Известно, что для испанца была подготовлена специальная программа тренировок, в том числе с мячом – таким образом Давид готовился «удаленно», находясь при этом рядом с семьей.

    С конца февраля пошло гораздо лучше – футболист вернулся в команду, а там забил по голу в матчах с «Арсеналом», отдал голевой пас в игре с «Челси», отгрузил дубль «Стоку», сделал две голевые передачи в игре с «Эвертоном». Кроме того, еще в январе за Силвой числился отличный рекорд, который держался чуть ли не сотню лет – 23 победных матча подряд в чемпионате (в итоге их стало 28). «Выходя на поле, я забываю вообще обо всем, играть для меня – это здорово, – признался Давид после игры со «Стоком». – В личной жизни все довольно сложно, мой сын все еще борется, но уже есть улучшения».

    Чемпионство «Сити» было дело времени, и оформилось оно без матча – в прошлом году фанаты «Спартака» начали праздновать после того, как «Тереку» у себя на поле проиграл «Зенит», так получилось и в Англии, где «МЮ» с тем же счетом 0:1 уступил аутсайдеру – «Вест Бромвичу». На игру со «Суонси» «Ман Сити» уже выйдет в качестве чемпиона Англии. «Это мое третье чемпионство, но оно – самое особенное. Спасибо всем за поддержку в этом тяжелом году», – написал Давид в твиттере. Особенно милой вышла фотография. Кажется, он все же победил везде.

    Об испанцах очень любят говорить, как о творцах, искусных дриблерах, гениальных футболистах, но симулянтах и бесхарактерных плаксах. Стереотипы в данном случае остаются лишь стереотипами. Тревога за семью не разрушила ему сезон – Давид упорно тренировался и выдал блестящий март. Он – заслуженный чемпион, а впереди чемпионат мира в России, куда у Испании поедет очень мощная команда. Силва там – лучший ассистент в квалификации и вообще ключевой игрок у Хулена Лопетеги. Вот и еще одна интрига.

    Будущее Силвы в «Ман Сити» пока не слишком ясно – Гвардиола намекнул, что возраст (32 года) возьмет свое: «Возможно, в следующем сезоне он будет играть не каждый матч». Впрочем, так ли это важно на данный момент. За плечами у Силвы триумфальный сезон с двумя трофеями, 8+11 по «гол плюс пас», лишь три игрока не из «Сити» выше него в рейтинге WhoScored. А главное, что все самое страшное, похоже, позади.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mirror
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 апреля 2018, 17:46

      удачи

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 апреля 2018, 08:41

      самое главное ребенок выиграл.А футбол игра.Удачи Сильве и его семье.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 19:04

      молодец Давид что все стойко перенес и главное что в итоге все хорошо. Здоровья и всего наилучшего!

      4
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 16 апреля 2018, 18:10

      Лучший в составе Сити! Здоровья!

      1
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      Рейтинг: +82

      serega200700 16 апреля 2018, 16:19

      Дай бог здоровья его ребеночку! И успехов Сильве в карьере.

      4
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 16 апреля 2018, 13:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В одном он точно победил - по стремности внешнего вида, неужели никто ему сказать не может, что лысым он выглядит как недоразвитый гуманоид, с маленьким тельцем и огромным черепом - некоторым людям просто противопоказано быть лысыми - и ведь ладно бы лысел естественно - тут ноль вопросов, но когда у тебя из лысины пробиваются густые черные волосы, а сама башка такой формы, то это просто ******!!!
      Каждый матч с участием Сити аж до тошноты лысина Сильвы, но как игрок безусловно хороший, а когда был с волосами, так ваще без вопросов...

      -9
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      Рейтинг: +358

      Финт > I_R_O_N_M_A_N 16 апреля 2018, 13:31

      ППФ это говорит человек с ником АЙРОНМЭН)) какая тебе разница до его внешнего вида!

      1
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 > I_R_O_N_M_A_N 16 апреля 2018, 16:00

      сразу видно , истинное бы*ло поколение . Давай за внешний вид уже унижать

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Финт 16 апреля 2018, 16:45

      Я лишь высказал своё мнение, а у тебя разрешения не спрашивал и не собираюсь спрашивать!

      -2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > forza Juve 1 16 апреля 2018, 16:47

      А ты сразу видно недалёкого ума человек, раз можешь меня оценивать по комментарию, будучи со мной не знакомым...
      И тем паче не зная моего возраста причислять к какому-либо поколению - иди образовывайся интилигент недоделанный!!!

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > I_R_O_N_M_A_N 16 апреля 2018, 16:49

      Коммент на проверку тупости контингента обитающего тут, интересно сколько таких в итоге наберётся...?

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 апреля 2018, 13:18

      а ребеночек на фото улыбается :) Милота

      4
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