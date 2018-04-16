Игрок, для которого это чемпионство «Ман Сити» – особенное

Давид Силва пережил страшный период в жизни, но победил везде.

16 декабря «Манчестер Сити» проводил важнейший матч с «Тоттенхэмом». К этому времени «Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы уже установил рекорд по победам подряд в АПЛ, а лондонцы виделись едва ли не единственным соперником, способным притормозить космическую скорость «горожан».

Никакого «притормозить» не случилось – «Ман Сити» разбил соперника 4:1, но не меньше самой игры обсуждали другой тревожный факт. Давид Силва не попал в заявку на матч, Кевин Де Брюйне посвятил ему свой гол, а после игры команда в раздевалке сделала коллективное фото в поддержку испанца. Версий было много, в том числе и самых страшных – тут затронули и имидж Силвы (он побрился налысо, уж не из-за онкологии ли?), и разные личные причины, но самая популярная версия в итоге оказалась верной – Давид пропустил игру из-за родов жены, которые сложились очень тяжело.

3 января ситуацию объяснил сам футболист в своем твиттере. Он рассказал, что его сын Матео родился недоношенным и каждый день борется за жизнь при помощи врачей.

twit text — David Silva (@21LVA) 3 января 2018 г.

Декабрь выдался для парня очень непростым, ко всем напастям добавилась еще и травма. А в январе – еще одна. Итого после рождения сына и до второй травмы Силва все же сыграл шесть матчей, но отметился лишь одной голевой передачей. «Когда Давид будет готов, он вернется. Но его личная жизнь всегда важнее любых других ситуаций», – сказал Хосеп Гвардиола.

Восстановиться одному из лидеров клуба позволил человеческий подход всего тренерского штаба. Силве пришлось на время покинуть Манчестер – его жена и сын находились в Валенсии. Известно, что для испанца была подготовлена специальная программа тренировок, в том числе с мячом – таким образом Давид готовился «удаленно», находясь при этом рядом с семьей.

С конца февраля пошло гораздо лучше – футболист вернулся в команду, а там забил по голу в матчах с «Арсеналом», отдал голевой пас в игре с «Челси», отгрузил дубль «Стоку», сделал две голевые передачи в игре с «Эвертоном». Кроме того, еще в январе за Силвой числился отличный рекорд, который держался чуть ли не сотню лет – 23 победных матча подряд в чемпионате (в итоге их стало 28). «Выходя на поле, я забываю вообще обо всем, играть для меня – это здорово, – признался Давид после игры со «Стоком». – В личной жизни все довольно сложно, мой сын все еще борется, но уже есть улучшения».

Чемпионство «Сити» было дело времени, и оформилось оно без матча – в прошлом году фанаты «Спартака» начали праздновать после того, как «Тереку» у себя на поле проиграл «Зенит», так получилось и в Англии, где «МЮ» с тем же счетом 0:1 уступил аутсайдеру – «Вест Бромвичу». На игру со «Суонси» «Ман Сити» уже выйдет в качестве чемпиона Англии. «Это мое третье чемпионство, но оно – самое особенное. Спасибо всем за поддержку в этом тяжелом году», – написал Давид в твиттере. Особенно милой вышла фотография. Кажется, он все же победил везде.

twit text — David Silva (@21LVA) 15 апреля 2018 г.

Об испанцах очень любят говорить, как о творцах, искусных дриблерах, гениальных футболистах, но симулянтах и бесхарактерных плаксах. Стереотипы в данном случае остаются лишь стереотипами. Тревога за семью не разрушила ему сезон – Давид упорно тренировался и выдал блестящий март. Он – заслуженный чемпион, а впереди чемпионат мира в России, куда у Испании поедет очень мощная команда. Силва там – лучший ассистент в квалификации и вообще ключевой игрок у Хулена Лопетеги. Вот и еще одна интрига.

Будущее Силвы в «Ман Сити» пока не слишком ясно – Гвардиола намекнул, что возраст (32 года) возьмет свое: «Возможно, в следующем сезоне он будет играть не каждый матч». Впрочем, так ли это важно на данный момент. За плечами у Силвы триумфальный сезон с двумя трофеями, 8+11 по «гол плюс пас», лишь три игрока не из «Сити» выше него в рейтинге WhoScored. А главное, что все самое страшное, похоже, позади.