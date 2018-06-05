Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Не обыграли даже вторую команду Турции.

Турция – совсем не топ

Топрак, Чалханоглу, Инан, Мор, Туран, Шахин, Тосун – все эти люди по разным причинам со сборной России не играли. Из более-менее известных футболистов – Ундер из «Ромы» в старте, да Топал и Озьякуп в запасе. Остальные – в основном игроки местного чемпионата, где, кстати, особое внимание можно было обратить на опорника Окая из «Трабзонспора» (он пятый в лиге по оценкам WhoScored за сезон). Больше следить было особо не за кем.

В России – новые сочетания. Опять

Теперь Станислав Черчесов пробовал новую пару центральных защитников (Кутепов в пару к Игнашевичу), потестировал в старте Смольникова вместо Фернандеса, размещал Газинского на месте опорного и пытался совместить на поле Зобнина, Головина и Дзагоева. Братья Миранчуки, как и Кузяев, остались в запасе.

Кажется, что минимум наполовину мы уже можем угадать состав на игру с Саудовской Аравией. Пока что вырисовывается, что для Черчесова такая семерка точно будет в основе: Акинфеев, Жирков, Игнашевич, Зобнин, Головин, Самедов и Смолов.

Теперь возникают четыре вопроса

Справа в защите – Марио или Смольников?

В центре обороны с Игнашевичем – Гранат или Кутепов? Или даже Кудряшов?

Кто в центре полузащиты – Дзагоев, Кузяев, Ерохин, кто-то из Миранчуков или даже Газинский?

В зависимости от этого, кто займет место слева в полузащите – может, есть шанс у Черышева (едва ли)?

Забить сумели, использовав ошибку

Турки серьезно ошиблись, выходя из обороны, а наши отлично разыграли комбинацию. Смолов, Дзагоев и Самедов поучаствовали в ней, последнему удалось технично положить мяч в дальний угол. Это было красиво. Жаль, что не создали момент сами.

Пропустили с чудовищного провала. Пропустили снова!

Неоптимальный, так сказать, состав сборной Турции с блеском использовал грубую ошибку в обороне. Вратарь гостей выносил мяч в поле, тот отлетел к форварду «Вольфсбурга» Юнусу Мали, и затем последовал мощный и точный удар из-за пределов штрафной. Догнать футболиста пытался Смольников, не рисковал с ним сближаться Игнашевич, Кутепова в этот момент рядом не было вообще. Гигантское пространство турок использовал роскошно, а турецкий вратарь еще и записал на свой счет голевой пас.

Общее впечатление

По сути, ничего нового мы не увидели. Сборная России – периодами судорожная, периодами боевая, но при этом дисциплинированная, периодами неплохо и даже классно прессингующая, но по большей части не слишком понимающая, как именно нужно атаковать, как регулировать темп и переворачивать игру. Хаос, мельтешение и никакой системы. Если в матчах против Бразилии и Франции изначально ничего не светило, и итоговые 1:6 можно было списать на заметную разницу в классе, то против Австрии и не самого мощного состава Турции хотелось видеть нечто более адекватное.

Какой позитив можно вынести с этих 180 минут? Классно использовали неряшливый обрез турок на чужой половине. На этом все. В створ они не попадают, Смолов стабильно губит по одному супермоменту за игру, четкости в защите – самый минимум. В общем, каждый раз – одно и то же.

Стоит ли паниковать

Стоило четыре года назад, когда после мощной сборной, сенсационно вылетевшей с Евро-2012, мы повезли на чемпионат мира очень среднюю команду. Хуже со времен бразильского ЧМ особо не стало, лучше не стало точно. Всем и так ясно, что сумасшедшего результата команда даже на домашнем турнире не достигнет – не нужно по этому поводу даже тратить лишние нервы.

Единственное, во что хочется верить – команда немного береглась, чтобы подобно Джикии, Васину, Кокорину и Зобнину (год назад) не вылететь из-за дурацкой травмы с важнейшего турнира в жизни. Но это так себе надежда.

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