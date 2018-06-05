Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало


    2
    Голосов: 11
    05.06.2018 20:55
    Не обыграли даже вторую команду Турции.

    Турция – совсем не топ

    Топрак, Чалханоглу, Инан, Мор, Туран, Шахин, Тосун – все эти люди по разным причинам со сборной России не играли. Из более-менее известных футболистов – Ундер из «Ромы» в старте, да Топал и Озьякуп в запасе. Остальные – в основном игроки местного чемпионата, где, кстати, особое внимание можно было обратить на опорника Окая из «Трабзонспора» (он пятый в лиге по оценкам WhoScored за сезон). Больше следить было особо не за кем.

    В России – новые сочетания. Опять

    Теперь Станислав Черчесов пробовал новую пару центральных защитников (Кутепов в пару к Игнашевичу), потестировал в старте Смольникова вместо Фернандеса, размещал Газинского на месте опорного и пытался совместить на поле Зобнина, Головина и Дзагоева. Братья Миранчуки, как и Кузяев, остались в запасе.

    Кажется, что минимум наполовину мы уже можем угадать состав на игру с Саудовской Аравией. Пока что вырисовывается, что для Черчесова такая семерка точно будет в основе: Акинфеев, Жирков, Игнашевич, Зобнин, Головин, Самедов и Смолов.

    Теперь возникают четыре вопроса

    • Справа в защите – Марио или Смольников?
    • В центре обороны с Игнашевичем – Гранат или Кутепов? Или даже Кудряшов?
    • Кто в центре полузащиты – Дзагоев, Кузяев, Ерохин, кто-то из Миранчуков или даже Газинский?
    • В зависимости от этого, кто займет место слева в полузащите – может, есть шанс у Черышева (едва ли)?

    Забить сумели, использовав ошибку

    Турки серьезно ошиблись, выходя из обороны, а наши отлично разыграли комбинацию. Смолов, Дзагоев и Самедов поучаствовали в ней, последнему удалось технично положить мяч в дальний угол. Это было красиво. Жаль, что не создали момент сами.

    Пропустили с чудовищного провала. Пропустили снова!

    Неоптимальный, так сказать, состав сборной Турции с блеском использовал грубую ошибку в обороне. Вратарь гостей выносил мяч в поле, тот отлетел к форварду «Вольфсбурга» Юнусу Мали, и затем последовал мощный и точный удар из-за пределов штрафной. Догнать футболиста пытался Смольников, не рисковал с ним сближаться Игнашевич, Кутепова в этот момент рядом не было вообще. Гигантское пространство турок использовал роскошно, а турецкий вратарь еще и записал на свой счет голевой пас.

    Общее впечатление

    По сути, ничего нового мы не увидели. Сборная России – периодами судорожная, периодами боевая, но при этом дисциплинированная, периодами неплохо и даже классно прессингующая, но по большей части не слишком понимающая, как именно нужно атаковать, как регулировать темп и переворачивать игру. Хаос, мельтешение и никакой системы. Если в матчах против Бразилии и Франции изначально ничего не светило, и итоговые 1:6 можно было списать на заметную разницу в классе, то против Австрии и не самого мощного состава Турции хотелось видеть нечто более адекватное.

    Какой позитив можно вынести с этих 180 минут? Классно использовали неряшливый обрез турок на чужой половине. На этом все. В створ они не попадают, Смолов стабильно губит по одному супермоменту за игру, четкости в защите – самый минимум. В общем, каждый раз – одно и то же.

    Стоит ли паниковать

    Стоило четыре года назад, когда после мощной сборной, сенсационно вылетевшей с Евро-2012, мы повезли на чемпионат мира очень среднюю команду. Хуже со времен бразильского ЧМ особо не стало, лучше не стало точно. Всем и так ясно, что сумасшедшего результата команда даже на домашнем турнире не достигнет – не нужно по этому поводу даже тратить лишние нервы.

    Единственное, во что хочется верить – команда немного береглась, чтобы подобно Джикии, Васину, Кокорину и Зобнину (год назад) не вылететь из-за дурацкой травмы с важнейшего турнира в жизни. Но это так себе надежда.

    Пять россиян, которых зря оставили без ЧМ-2018

    Пять россиян, которых зря взяли на ЧМ-2018

    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 2 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 6 июня 2018, 19:36

      Очень хочется про Черчесова больше не слышать, за-до-л-бал вдрызину.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 18:17

      к сожалению все верно написано...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      авервлад49 6 июня 2018, 12:02

      Сборная кривоногая.Пора давно разгонять,пнуть по мячу не могут...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 6 июня 2018, 10:35

      Смолов за первый тайм не отдал не одного точного паса! он ни с кем не может обыграться! было обидно за головина, за жиркова, которые совершали очень хорошие рывки, а этот дятел не мог им на ход нормальный пас отдать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans 6 июня 2018, 10:03

      Хааааааайвээээээйй ту Хэээээлл......Хааааааайвэээээйй ту Хэээээллл....))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 6 июня 2018, 08:41

      Кто запустил в сборную этого какела скакуна Миранчука , мы похоже опять играем в дружбу народов , а не в футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 6 июня 2018, 06:46

      вполне ожидаемый результат, что журналисты нагнетают так что не надо посыпать голову пеплом, надо это было делать после Бразилии, но бодрые рапорты муткочиновничьей структуры дала надежду что догоним и обгоним сборную Кипра вселило надежду, вернее позволило обмануться ВСЕМ но только не тем кто обманывал, они добились того что и желали и над чем работали "не покладая рук" над развалом российского спорта, муто достиг цели и пошел на повышение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      ALASTOR 6 июня 2018, 06:17

      Будут биться - из группы выйдут, ну а дальше нет смысла чего-то требовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 июня 2018, 01:29

      самламыч супергигамегатренер! но шпшлычник из него все равно лучше!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      Constantine2017 > кошмарик 7 июня 2018, 16:42

      Пусть из сбродной шашлык и готовит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 июня 2018, 00:40

      а вы еще Аршавина ругали...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11