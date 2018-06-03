Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

Черчесов убрал пять человек.

В предварительном списке сборной России на чемпионат мира было 28 человек. По регламенту Черчесов должен был отцепить пятерых. По его решению на чемпионат мира не поехали Джанаев, Рауш, Нойштедтер, Ташаев и Чалов. Зато остался Владимир Габулов, проваливший полгода в «Брюгге». Конкуренцию у Нойштедтера выиграл Семенов, у Чалова – Дзюба. Теперь в сборной не осталось игроков «Динамо» и есть всего два номинальных форварда.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2018 г.

Эти люди сыграют на главном турнире четырехлетия:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Сергей Игнашевич (ЦСКА), Владимир Гранат («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Антон и Алексей Миранчуки (оба – «Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»).