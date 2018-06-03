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    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?


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    Голосов: 23
    03.06.2018 15:15
    Черчесов убрал пять человек.

    В предварительном списке сборной России на чемпионат мира было 28 человек. По регламенту Черчесов должен был отцепить пятерых. По его решению на чемпионат мира не поехали Джанаев, Рауш, Нойштедтер, Ташаев и Чалов. Зато остался Владимир Габулов, проваливший полгода в «Брюгге». Конкуренцию у Нойштедтера выиграл Семенов, у Чалова – Дзюба. Теперь в сборной не осталось игроков «Динамо» и есть всего два номинальных форварда.

    Эти люди сыграют на главном турнире четырехлетия:

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Сергей Игнашевич (ЦСКА), Владимир Гранат («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Антон и Алексей Миранчуки (оба – «Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Денис Черышев («Вильярреал»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 23
    Рекомендуем
    Комментарии69
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      Рейтинг: +23

      Kpitik2008 7 июня 2018, 06:49

      2/3 состава в Сибирь вместе с тренером, пусть на шишка тренируются и с медведями играют.

      0
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      Рейтинг: +1320

      ruded 5 июня 2018, 17:26

      тактика усатого на ЧМ 2018: иногда выбегать Федей, а в остальном - выносить на бревно, усердно толпясь в своей штрафной.

      0
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 5 июня 2018, 11:12

      А что с Кокошей?

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 5 июня 2018, 11:07

      по физико - техническим параметрам более половины этого состава при СССР в сборную не взяли бы а черчесова объявили бы врагом народа

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 5 июня 2018, 09:32

      Черчесов-главная проблемма сборной!Ему в лучшем случае вратарей Спартака Нальчик тренировать,а его сделали символом-РУССКИЙ тренер национальной сборной.Уверен,что он с ужасом ждет начало ЧМ!Нашим ребятам желаю выйти из группы,а там как получится!

      1
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      Рейтинг: +77

      чифа 4 июня 2018, 12:56

      дааа уж,печалька

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 4 июня 2018, 10:59

      Надо было взять Ташаева, Чалова, Гилерме, Беляева и думаю не стоит лишний раз писать почему! кто следит за футболом тот поймёт! и это совершенно не диванное мнение, это факт! также как и факт то что лишние здесь это Кутепов, Габулов, Гранат! напрашивается игнатьев направо вместо смольникова! Не согласен с выбором Черчесова

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 4 июня 2018, 10:13

      Черчесов взял "деревянного" Дзюбу, а Чалова отцепил. Жаль. Но будем оптимистами и будем болеть за нашу сборную.

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko 4 июня 2018, 09:26

      У нас бы и в обороне было бы спокойно если бы Денисова вызвал бы. А так бы мешает. Что-то не хорошее предчувствие от нашей игры. Ладно хоть немцы чуть-чуть успокоили проиграв Австрийцам. Не одни мы такие.

      0
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      Рейтинг: +5476

      Дядя Серёжа 4 июня 2018, 07:40

      Нда...
      Теперь неукуда деваться - только болеть...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Дядя Серёжа 4 июня 2018, 09:20

      ...за бразильцев

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