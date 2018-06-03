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    Пять россиян, которых зря взяли на ЧМ-2018


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    Голосов: 16
    03.06.2018 18:00
    По выбору состава есть вопросы.

    Владимир Габулов

    Клуб: «Брюгге»

    Позиция: «Вратарь»

    Чемпион Бельгии полгода не впечатлял. Когда Габулов ушел из «Арсенала» в «Брюгге», его новая команда стала больше пропускать. Совпадение это или нет, но Габулов ошибался и падал на скамейку запасных. Тренерский штаб в сборной специально летал на пару его матчей и в увиденном люди не разочаровались, поэтому взяли голкипера в состав. Черчесов думает, что вратарские качества Габулова в Бельгии не потерялись, а на позицию второго номера этого хватит.

    Зачем нам такой противоречивый Габулов, если есть чемпион России Гилерме? Его игра помогла «Локомотиву» удержаться на первом месте в сложные моменты. Так получилось, что Черчесов кандидатуру Гилерме даже не рассмотрел. Убрали из сборной и Сослана Джанаева, который все последние дни тренировался с командой. Акинфеев – первый вратарь сборной, у которого не будет конкурентов. Но подменять его могли другие люди.

    Сергей Игнашевич

    Клуб: ЦСКА

    Позиция: центральный защитник

    Такое ощущение, что время вперед не идет вообще. Через несколько дней начинается чемпионат мира, а в составе сборной все еще играет Сергей Игнашевич. Сразу и не скажешь, что он этот вызов не заслужил своим отношением к делу. Говорят, Игнашевич тренируется больше партнеров и профессиональнее относится к поддержанию формы. Проблема в самой сути его приглашения. Им Черчесов официально признал собственный провал в подготовке сборной к ЧМ-2018.

    Игра Игнашевича на чемпионате мира означает только то, что за четыре года мы не воспитали достойных защитников на его место. Смиримся с травмами Джикии и Васина, а потом посмотрим на ситуацию по-другому. Универсала Нойштедтера с опытом игры на Евро-2016 в составе нет вообще. Максим Беляев из удивлявшего тульского «Арсенала» к чемпионату мира даже не рассматривался. Сложно представить, что даже в матчах группового этапа уровень Игнашевича будет выше, чем у его возможных сменщиков. Почему бы не попробовать молодых?

    Илья Кутепов

    Клуб: «Спартак»

    Позиция: центральный защитник

    24-летний Кутепов всего второй сезон полноценно играет в «Спартаке». Даже в прошлом году матчей было больше, а слабую игру объясняли недостатком опыта. Теперь недостатки Кутепова разглядел и Каррера. Иначе не объяснить зимнюю аренду Максимовича и только 18 игр Ильи в сезоне РФПЛ. Во многом из-за его провалов «Спартак» вылетел из Лиги Европы, а в сборной Кутепов ничего достойного не показывал. Черчесов загоняет сам себя в небольшую ловушку.

    Кутепов – это не игрок стартового состава, но легко может туда попасть. Микротравмы, потеря формы или просто тренерское решение легко приведут Илью на поле. Тогда мы сразу вспомним контрольные игры с африканскими сборными, где Кутепова укатывали в газон. Порция лишних нервов обеспечена, а пока Кутепов сам настраивает людей против себя. «Гранат сыграл с Австрией достойно. Те, кто считают иначе, не разбираются в футболе», – выдал Илья, совершенно забыв, как Арнаутович убегал от нашего защитника.

    Александр Ерохин

    Клуб: «Зенит»

    Позиция: центральный полузащитник

    Небольшая травма помешала Ерохину сыграть против Австрии. Тогда же все подумали, что он попадет в список отцепленных от чемпионата мира игроков. Черчесов после матча намекал, что категоричными быть не стоит. И оставил Ерохина в заявке, закрыв глаза на все его провалы и слабости. Ерохин, как и почти все игроки «Зенита», провел необычно плохой сезон. Если сравнивать его и оставшегося дома Глушакова, то даже скандальный разрушитель из «Спартака» мог принести больше пользы.

    Во всех турнирах сезона Ерохин забил восемь голов. Четыре из них вместил матч последнего тура против «СКА-Хабаровска», где забивал даже Заболотный. В атаке от такого Ерохина пользы будет мало, а в опорной зоне нужен игрок с более развитыми навыками обороны. Созидателей этой команде хватит и без него, поэтому кажется, что Черчесов берет игрока только из-за его имени и взаимоотношений с партнерами. Такое комплектование состава сборной явно не поможет.

    Денис Черышев

    Клуб: «Вильярреал»

    Позиция: крайний полузащитник

    В Испании Черышев играл в среднем по 38 минут за матч и продолжал лечиться. Из-за вечных травм он снова пропустил треть сезона, а забил только два гола. Лишь в нескольких играх мы видели того Черышева, который без вопросов должен быть в составе сборной России. По общему впечатлению он совсем не заслужил этот вызов. Или заслужил его меньше Ташаева, которого в последний момент оставили вне окончательного состава.

    «Денис будет лучшим игроком сборной России на ЧМ-2018», – говорит его отец Дмитрий Черышев. Какой же у этой сборной уровень, если лучшим станет футболист без игровой практики? В техническом плане Черышев действительно может дать команде что-то новое, но за все матчи в сборной ему так и не удалось показать себя лидером. Одним почти удачным прострелом в контрольной игре с Австрией общее впечатление не поменяешь.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 2 Голосов: 16
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    Комментарии111
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 15 июня 2018, 09:06

      Ну что ребята журналисты ананисты, Черышев и Сергей Игнашевич одни из лучших во вчерашнем матче

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 22:24

      14 июня всё покажет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 5 июня 2018, 14:27

      у нас как будто резерв игроков огромный) взяли всех кого могли) по мне Самедов и Дзюба вообще не игроки тот же Чалов лучше бы сыграл Дзюбы это 100%, больше переживаю что Наинголан и Сане не поехали))) Денисова,Шатова,Мамаева можно было бы взять у них хотя бы фамилия знакомые)))

      0
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 4 июня 2018, 23:44

      Габулов вообще провал

      0
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      Рейтинг: +13

      Бело-синий Нижний 4 июня 2018, 14:43

      Черышев лишний? Курнули? А где тут Самедов? И на Игнашевича не гоните, у нас 2 ЦЗ травмированы, и позиции где одни деревяшки играют, а он надёжный, просто медленный.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2229

      river31 > Бело-синий Нижний 5 июня 2018, 18:10

      Лучше уж путь будет Игнашевич, чем "Нойштедтер с опытом игры на Евро-2016".

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > river31 5 июня 2018, 21:32

      круто он сегодня мешал забить турку ))))) вашего коня игнашевича из сборной надо было пнуть еще в 2010 году и березуцких !

      -2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 4 июня 2018, 12:27

      Игнатьева и Ташаева вполне можно, а что касается пенсионеров Габулова и при всём уважении Игнашевича, нахрена?
      Черышев хорош, техничный и умный игрок, но слишком хрустальный, вполне возможно что выстрелит на ЧМ, на что очень надеюсь! Вперёд Россия!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 4 июня 2018, 11:17

      а кого брать?это не Бельгия или Франция где все звезды даже в расширенную заявку не помещаются

      1
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 4 июня 2018, 10:26

      Согласен со всеми кроме Игнашевича, у нас нет центральных защитников в стране, не вырастили, и Васин ему не замена даже. Нужно было еще однояйцевых возвращать. Ну нет у нас защитников. Джикия не в счет, он на травме.

      2
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 4 июня 2018, 10:09

      Несогласен

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      Рейтинг: +434

      ssspartak 4 июня 2018, 09:50

      Кутепов - вынужденная мера пока нет Джикии и Васина, тем более молод а ЧМ это шанс выстрелить. Ерохину дали шанс - либо закрепится, либо искать другого на его позиции. Ну а Габулов, Игнашевич это 100% зря. С Черышевым всё понятно, он не заиграет

      -1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > ssspartak 4 июня 2018, 19:57

      Кутепова к Спартаку даже близко нельзя подпускать.....

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      Рейтинг: +434

      ssspartak > qwera 1969 4 июня 2018, 23:42

      дык он пожалуй что и в Спартаке вынужденная мера, пожарит от души конечно)) но есть опыт игр, этим и берет вверх над другими новичками. всё логично

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