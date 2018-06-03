Пять россиян, которых зря взяли на ЧМ-2018

По выбору состава есть вопросы.

Владимир Габулов

Клуб: «Брюгге»

Позиция: «Вратарь»

Чемпион Бельгии полгода не впечатлял. Когда Габулов ушел из «Арсенала» в «Брюгге», его новая команда стала больше пропускать. Совпадение это или нет, но Габулов ошибался и падал на скамейку запасных. Тренерский штаб в сборной специально летал на пару его матчей и в увиденном люди не разочаровались, поэтому взяли голкипера в состав. Черчесов думает, что вратарские качества Габулова в Бельгии не потерялись, а на позицию второго номера этого хватит.

Зачем нам такой противоречивый Габулов, если есть чемпион России Гилерме? Его игра помогла «Локомотиву» удержаться на первом месте в сложные моменты. Так получилось, что Черчесов кандидатуру Гилерме даже не рассмотрел. Убрали из сборной и Сослана Джанаева, который все последние дни тренировался с командой. Акинфеев – первый вратарь сборной, у которого не будет конкурентов. Но подменять его могли другие люди.

Сергей Игнашевич

Клуб: ЦСКА

Позиция: центральный защитник

Такое ощущение, что время вперед не идет вообще. Через несколько дней начинается чемпионат мира, а в составе сборной все еще играет Сергей Игнашевич. Сразу и не скажешь, что он этот вызов не заслужил своим отношением к делу. Говорят, Игнашевич тренируется больше партнеров и профессиональнее относится к поддержанию формы. Проблема в самой сути его приглашения. Им Черчесов официально признал собственный провал в подготовке сборной к ЧМ-2018.

Игра Игнашевича на чемпионате мира означает только то, что за четыре года мы не воспитали достойных защитников на его место. Смиримся с травмами Джикии и Васина, а потом посмотрим на ситуацию по-другому. Универсала Нойштедтера с опытом игры на Евро-2016 в составе нет вообще. Максим Беляев из удивлявшего тульского «Арсенала» к чемпионату мира даже не рассматривался. Сложно представить, что даже в матчах группового этапа уровень Игнашевича будет выше, чем у его возможных сменщиков. Почему бы не попробовать молодых?

Илья Кутепов

Клуб: «Спартак»

Позиция: центральный защитник

24-летний Кутепов всего второй сезон полноценно играет в «Спартаке». Даже в прошлом году матчей было больше, а слабую игру объясняли недостатком опыта. Теперь недостатки Кутепова разглядел и Каррера. Иначе не объяснить зимнюю аренду Максимовича и только 18 игр Ильи в сезоне РФПЛ. Во многом из-за его провалов «Спартак» вылетел из Лиги Европы, а в сборной Кутепов ничего достойного не показывал. Черчесов загоняет сам себя в небольшую ловушку.

Кутепов – это не игрок стартового состава, но легко может туда попасть. Микротравмы, потеря формы или просто тренерское решение легко приведут Илью на поле. Тогда мы сразу вспомним контрольные игры с африканскими сборными, где Кутепова укатывали в газон. Порция лишних нервов обеспечена, а пока Кутепов сам настраивает людей против себя. «Гранат сыграл с Австрией достойно. Те, кто считают иначе, не разбираются в футболе», – выдал Илья, совершенно забыв, как Арнаутович убегал от нашего защитника.

Александр Ерохин

Клуб: «Зенит»

Позиция: центральный полузащитник

Небольшая травма помешала Ерохину сыграть против Австрии. Тогда же все подумали, что он попадет в список отцепленных от чемпионата мира игроков. Черчесов после матча намекал, что категоричными быть не стоит. И оставил Ерохина в заявке, закрыв глаза на все его провалы и слабости. Ерохин, как и почти все игроки «Зенита», провел необычно плохой сезон. Если сравнивать его и оставшегося дома Глушакова, то даже скандальный разрушитель из «Спартака» мог принести больше пользы.

Во всех турнирах сезона Ерохин забил восемь голов. Четыре из них вместил матч последнего тура против «СКА-Хабаровска», где забивал даже Заболотный. В атаке от такого Ерохина пользы будет мало, а в опорной зоне нужен игрок с более развитыми навыками обороны. Созидателей этой команде хватит и без него, поэтому кажется, что Черчесов берет игрока только из-за его имени и взаимоотношений с партнерами. Такое комплектование состава сборной явно не поможет.

Денис Черышев

Клуб: «Вильярреал»

Позиция: крайний полузащитник

В Испании Черышев играл в среднем по 38 минут за матч и продолжал лечиться. Из-за вечных травм он снова пропустил треть сезона, а забил только два гола. Лишь в нескольких играх мы видели того Черышева, который без вопросов должен быть в составе сборной России. По общему впечатлению он совсем не заслужил этот вызов. Или заслужил его меньше Ташаева, которого в последний момент оставили вне окончательного состава.

«Денис будет лучшим игроком сборной России на ЧМ-2018», – говорит его отец Дмитрий Черышев. Какой же у этой сборной уровень, если лучшим станет футболист без игровой практики? В техническом плане Черышев действительно может дать команде что-то новое, но за все матчи в сборной ему так и не удалось показать себя лидером. Одним почти удачным прострелом в контрольной игре с Австрией общее впечатление не поменяешь.

Пять россиян, которых зря оставили без ЧМ-2018

6 цифр о том, как глубоко упала Россия

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?