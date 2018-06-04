Пять россиян, которых зря оставили без ЧМ-2018

Но мы поможем оправдаться Черчесову.

Владислав Игнатьев

Клуб: «Локомотив»

Позиция: крайний защитник/полузащитник

Почему должен быть в сборной:

Провел лучший сезон в карьере и был очень важной частью чемпионского «Локомотива» – под руководством Юрия Семина существенно прибавил в оборонительной работе. Старательность и работоспособность Игнатьева привела к тому, что он и «выжил» в схеме с тремя центральными защитниками, действуя по всему флангу, и освоил позицию правого защитника, где довольно быстро адаптировался. На континенте Игнатьева теперь тоже знают – он опередил абсолютно всех участников Лиги Европы по общему количеству перехватов мяча – 31. Да и вообще по оценкам WhoScored в этом турнире он уступил в «Локомотиве» лишь Фернандешу.

Почему Черчесов прав:

Возраст Игнатьева равен его количеству перехватов в ЛЕ. Вероятно, даже стараний на пределе 31-летнего футболиста, так круто отпахавшего весь сезон, на ЧМ уже может не хватить. Того же Марио Фернандеса Игнатьев сильно опережает по отборам и перехватам, но он хуже в верховых единоборствах, и наш тренерский штаб, похоже, заточен только на вариант с бразильцем в старте, хотя защитник «Локомотива» провел этот сезон заметно сильнее. Можно подумать и о варианте впереди (Игнатьев изначально атакующий полузащитник), но там тоже уже своя сложившаяся компания.

Ведран Чорлука никакие варианты не прикидывал вообще и отреагировал вот так:

Александр Ташаев

Клуб: «Динамо»

Позиция: крайний полузащитник

Почему должен быть в сборной:

Здесь вообще все просто, 23-летний динамовец – лучший левый полузащитник РФПЛ с российским паспортом. В его активе целых 13 очков по «гол плюс пас» (да, для российской Премьер-лиги это неплохо). Он может обвести, он отдает классные передачи, у него все в порядке с кроссами (что для черчесовской игры всегда было важно), и он, кажется, готов играть на более высоком уровне. Наши топы не зря дерутся за его трансфер этим летом. Кем-то вроде Сычева-2002 он вряд ли станет, но эффект мог бы выйти мощным – Ташаев уже многое умеет, а на кураже заявить о себе можно на любом турнире.

Почему Черчесов прав:

В активе Ташаева 0 матчей за сборную, а на его позиции могут сыграть Жирков и Черышев – на данный момент более опытные и мастеровитые футболисты. В крайнем случае, налево можно переместить Алексея Миранчука, в самом крайнем – Зобнина, словом, варианты есть и без Ташаева. К тому же с футболистами с неопределенным будущим Черчесов связываться не слишком желает, и у самого Ташаева голова на турнире могла бы быть забита совсем не игрой в сборной. Отчасти это и верно со стороны тренера. Но все равно жаль, интересно было б посмотреть на парня, который так здорово провел сезон в РФПЛ.

Андрей Ещенко

Клуб: «Спартак»

Позиция: крайний защитник

Почему должен быть в сборной:

Если в чемпионском «Спартаке» Ещенко считался едва ли не самым слабым звеном, то за минувший сезон заслужил массу лестных отзывов. И не потому что деградировал «Спартак», напротив, здорово прибавил сам защитник, например, в верховых единоборствах и точности передач, стал меньше фолить. А главное – на поле был бесстрашным и сохранял голову, что бросалось в глаза, когда «Спартак» вдруг начинал паниковать. Ещенко вообще все равно против кого играть, соперникам по другим клубам в этом сезоне он практически не уступал по показателям, а опыт игры на ЧМ у него уже есть (даже Бельгии чуть не забил четыре года назад).

Почему Черчесов прав:

Здесь та же история, что и с Игнатьевым – будь ты хоть сотню раз боец, но возраст великоват (Ещенко уже 34). Но при этом спартаковец изначально не рассматривался Черчесовым даже как игрок запаса, поэтому сложно было ожидать, что он внедрит Ещенко в уже почти сформированную команду. Вполне возможно, что будет на ЧМ такой момент, когда именно из-за недостатка опыта игры на таких турнирах команда начнет трещать на флангах обороны. Тогда про Ещенко вспомнят в том числе.

Антон Швец

Клуб: «Ахмат»

Позиция: центральный полузащитник

Почему должен быть в сборной:

Сборной недостает рослого опорника, который мог бы легко выигрывать верховые единоборства и при этом помогать быстро выходить из обороны точным пасом. Швец обладает этими качествами, помимо этого он и в перехватах хорош, и с контролем мяча все в порядке. Помогает ему и опыт игры в Испании – Швец знает, когда и как нужно разворачивать атаки, своевременно может регулировать их темп. По понятным причинам нет Денисова, не тянет Тарасов, но разрушитель все равно нужен.

«Тройка Зобнин – Кузяев – Головин слишком легковесная. Все, что касается мобильности, игры в атаку, объема работы, они показывают хороший КПД. Но с точки зрения помощи обороне, в игре этой тройки есть недостатки», – сказал Андрей Кобелев. Именно к оборонительной работе и есть вопросы, которые Швец мог бы помочь устранить.

Почему Черчесов прав:

Ноль опыта – все та же первая причина, таких тренер в сборную практически не призывает. Сейчас в команде у всех минимум четыре матча за российскую команду. При этом Швец, безусловно, игрок талантливый, но ни в одном компоненте так и не убедил до конца. Он практически ни в чем не превосходит Газинского, который в заявке, в созидании не впечатляет, в единоборствах нередко теряет равновесие. Возможно, он еще будет топовым футболистом для сборной, но прямо сейчас в нем есть лишь совокупность качеств, которая могла бы помочь команде, а чего-то яркого и особенного – нет. А с «совокупностями» в заявке игроков и так хватает.

Сергей Ткачев

Клуб: ЦСКА

Позиция: универсальный полузащитник

Почему должен быть в сборной:

Ткачев провел отличный сезон в тульском «Арсенале», тут и 10 очков по «гол плюс пас», и очень стабильная форма за весь год без диких провалов. Восьмое место по среднему количеству ударов, по обостряющим пасам опередил Головина, по кроссам круче Самедова, да еще и дикий универсализм:

В команде Леонида Слуцкого в заявке был бы точно, учитывая любовь тренера к универсалам.

Почему Черчесов прав:

Ткачев весь сезон демонстрировал высокий уровень игры, но в сборной России в средней линии подбор и так слишком велик. Зобнин, Головин и Кузяев – основа, как-то нужно встроить Дзагоева, а есть еще чемпионы – братья Миранчуки. Универсализм и умение всего понемногу – и есть главная черта Ткачева. В Ерохине Черчесову это подходит, в Ткачеве – нет. С этим можно лишь смириться.

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