Сформированы корзины для жеребьевки ЧМ-2026

Сегодня, 21:21
6

ФИФА представила состав корзин для проведения жеребьевки чемпионата мира 2026 года.

Она состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Европейский плей-офф Путь A (Италия / Северная Ирландия /Уэльс /Босния и Герцеговина), Европейский плей-офф Путь B (Украина / Швеция / Польша / Албания), Европейский плей-офф Путь C (Турция / Румыния / Словакия / Косово), Европейский плей-офф Путь D (Дания / Северная Македония/ Чехия / Ирландия), Межконтинентальные стыковые матчи Путь 1 (Новая Каледония /Ямайка / ДР Конго), Межконтинентальные стыковые матчи Путь 2 (Боливия / Суринам / Ирак).

Источник: сайт ФИФА
Чемпионат мира
Mr.
1764096317
Канада Австралия Узбекистан Кюрасао.
Ответить
Dan93
1764097514
Никаких тебе возможных групп смерти. Как скучно
Ответить
Povedkin
1764098865
Кюрасао,Гаити, Иордания...Проигрыши со счетом 7-0 и больше обеспечены.
Ответить
рылы
1764099107
италия в 4 корзине. и то, если пролезет. уже было такое, когда не пролезали - на чм-2018. гаттузыч сейчас жжёт. но если отберутся и они сменят тренера - то, возможно, будет группа смерти.
Ответить
Кубок России. «Рубин» вылетел от тульского «Арсенала»
22:34
1
Федун продал свою долю в «Лукойле»
22:22
6
Яковлев: «Станкович хорошо относился только к одному игроку «Спартака»
22:10
2
Смолов – о Гусеве: «Перестал пить, серьезным стал»
21:57
1
Карпин ответил, будет ли еще совмещать работу в клубе и сборной России
21:35
ФотоСформированы корзины для жеребьевки ЧМ-2026
21:21
6
Подробности свадьбы Роналду и Джорджины
20:33
4
Смолов рассказал, как отказался от 9-миллионного контракта в зарубежном клубе
20:20
2
Карпин отреагировал на слухи, что он требовал больше полномочий в «Динамо»
20:08
Кубок России. «Балтика» прошла «Торпедо» в Пути регионов
19:55
5
ФотоСформированы корзины для жеребьевки ЧМ-2026
21:21
6
Стало известно, сыграет ли Роналду в первом матче на ЧМ-2026
19:19
1
10 звезд, которые пропустят ЧМ-2026
22 ноября
3
Реакция Мостового на выход сборной Кюрасао на ЧМ-2026
21 ноября
3
ФотоФИФА обновила постер ЧМ-2026, добавив Роналду
21 ноября
5
ФотоФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие одного игрока
21 ноября
Президент ФИФА Инфантино сказал, каким будет ЧМ-2026
20 ноября
3
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
20 ноября
3
Российский вратарь объяснил, почему хочет играть за Норвегию
19 ноября
Реакция Быстрова на выход Кюрасао на ЧМ-2026
19 ноября
7
Фото«Зенит» поздравил Адвоката с выходом на ЧМ-2026
19 ноября
9
Стали известны 42 участника ЧМ-2026
19 ноября
Сборная Кюрасао под руководством экс-тренера «Зенита» сенсационно вышла на ЧМ-2026
19 ноября
7
Известны 39 из 48 участников ЧМ-2026
19 ноября
Известны 34 из 48 участников ЧМ-2026
18 ноября
1
Известны 32 из 48 участников ЧМ-2026
17 ноября
1
Известны 30 из 48 участников ЧМ-2026
15 ноября
3
Анчелотти назвал финал мечты ЧМ-2026
15 ноября
3
Известны 29 из 48 участников ЧМ-2026
14 ноября
3
Роналду назвал идеальный сценарий для завершения карьеры
13 ноября
3
Анчелотти может не взять Неймара на ЧМ-2026
5 ноября
3
Роналду не мечтает выиграть ЧМ: «Разве справедливо, что турнир из 6-7 матчей определяет лучшего в истории?»
4 ноября
10
Месси сделал важное заявление по поводу ЧМ-2026
28 октября
Дюков спрогнозировал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
16 октября
11
В ФИФА ответили на угрозы Трампа отобрать у Бостона матчи ЧМ-2026
16 октября
2
Онопко – о России на ЧМ-2026: «Верю, что Трамп скажет»
15 октября
6
Предсказан победитель ЧМ-2026 и лучший бомбардир
15 октября
1
Известны 28 из 48 участников ЧМ-2026
15 октября
Все новости
