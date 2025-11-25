Сформированы корзины для жеребьевки ЧМ-2026

ФИФА представила состав корзин для проведения жеребьевки чемпионата мира 2026 года.

Она состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Европейский плей-офф Путь A (Италия / Северная Ирландия /Уэльс /Босния и Герцеговина), Европейский плей-офф Путь B (Украина / Швеция / Польша / Албания), Европейский плей-офф Путь C (Турция / Румыния / Словакия / Косово), Европейский плей-офф Путь D (Дания / Северная Македония/ Чехия / Ирландия), Межконтинентальные стыковые матчи Путь 1 (Новая Каледония /Ямайка / ДР Конго), Межконтинентальные стыковые матчи Путь 2 (Боливия / Суринам / Ирак).