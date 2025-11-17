Введите ваш ник на сайте
Известны 32 из 48 участников ЧМ-2026

Сегодня, 09:18
1

Определились новые сборные, пробившиеся в финальную часть ЧМ-2026.

На данный момент известны 32 из 48 участников ближайшего чемпионата мира:

  • США
  • Канада
  • Мексика
  • Аргентина
  • Бразилия
  • Колумбия
  • Уругвай
  • Парагвай
  • Эквадор
  • Япония
  • Южная Корея
  • Иран
  • Узбекистан
  • Иордания
  • Австралия
  • Новая Зеландия
  • Марокко
  • Тунис
  • Египет
  • Алжир
  • Гана
  • Кабо-Верде
  • ЮАР
  • Сенегал
  • Кот-д'Ивуар
  • Катар
  • Саудовская Аравия
  • Англия
  • Франция
  • Хорватия
  • Норвегия
  • Португалия

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1763361712
Здорово было бы Эль Пистолеро включить в сборную Уругвая ))
Ответить
