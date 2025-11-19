Стали известны 42 участника ЧМ-2026

Определились еще три сборные, которые сыграют на чемпионате мира-2026.

Прямые путевки через квалификации Северной и Центральной Америки получили Кюрасао, Панама и Гаити.

Таким образом, стали известны 42 из 48 участников чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Европа: Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия, Хорватия.

КОНМЕБОЛ: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай.

Организаторы: США, Канада, Мексика.

Азия: Австралия, Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Катар, Иордания, Узбекистан.

Африка: Алжир, Тунис, Египет, Гана, Марокко, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Сенегал, ЮАР.

Океания: Новая Зеландия.

КОНКАКАФ: Панама, Гаити, Кюрасао.