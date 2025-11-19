Введите ваш ник на сайте
Стали известны 42 участника ЧМ-2026

Сегодня, 08:59

Определились еще три сборные, которые сыграют на чемпионате мира-2026.

Прямые путевки через квалификации Северной и Центральной Америки получили Кюрасао, Панама и Гаити.

Таким образом, стали известны 42 из 48 участников чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Европа: Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия, Хорватия.

КОНМЕБОЛ: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай.

Организаторы: США, Канада, Мексика.

Азия: Австралия, Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Катар, Иордания, Узбекистан.

Африка: Алжир, Тунис, Египет, Гана, Марокко, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Сенегал, ЮАР.

Океания: Новая Зеландия.

КОНКАКАФ: Панама, Гаити, Кюрасао.

Сборная Кюрасао под руководством экс-тренера «Зенита» сенсационно вышла на ЧМ-2026 1
Известны 39 из 48 участников ЧМ-2026
Известны 34 из 48 участников ЧМ-2026 1
Чемпионат мира Кюрасао Панама Гаити
«Локомотив» принял решение по Галактионову
13:40
ФотоГенич показал памятник на могиле Василия Уткина
13:08
«Все за голову схватились»: Бубнова удивили слова Карпина про «Динамо»
12:51
6
Реакция Быстрова на выход Кюрасао на ЧМ-2026
12:29
3
Пономарев – о Карпине: «Бывают тренеры, которые ни черта не соображают»
12:20
2
Генич описал нового тренера «Спартака» – он учился с ним в одном классе
11:57
2
Черчесов ответил, сколько лет еще будет играть Дзюба
11:43
Фото«Зенит» поздравил Адвоката с выходом на ЧМ-2026
11:19
5
Хави ответил на предложение «Спартака»
10:45
5
Бубнов двумя словами описал уход Карпина из «Динамо»
10:33
3
Все новости
