Стало известно, сыграет ли Роналду в первом матче на ЧМ-2026

Сегодня, 19:19
1

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду избежал длительной дисквалификации от ФИФА.

Нападающий «Аль-Насра» получил красную карточку в матче отборе ЧМ-2026 против Ирландии (0:2). Он ударил соперника локтем по спине.

40-летнему Роналду грозило отстранение от двух до трех игр, но дисциплинарный комитет ФИФА ограничился реальной дисквалификацией на одну встречу + две условно.

Португальский форвард уже пропустил матч с Арменией (9:1) в квалификации, поэтому он сможет сыграть в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Mundo Deportivo
Чемпионат мира Отборочные матчи к ЧМ. Европа Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1764090826
может ТРАМПлин выручил
Ответить
