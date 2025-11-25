Стало известно, сыграет ли Роналду в первом матче на ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду избежал длительной дисквалификации от ФИФА.

Нападающий «Аль-Насра» получил красную карточку в матче отборе ЧМ-2026 против Ирландии (0:2). Он ударил соперника локтем по спине.

40-летнему Роналду грозило отстранение от двух до трех игр, но дисциплинарный комитет ФИФА ограничился реальной дисквалификацией на одну встречу + две условно.

Португальский форвард уже пропустил матч с Арменией (9:1) в квалификации, поэтому он сможет сыграть в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.