ФИФА может дать дополнительные полномочия ВАР на ЧМ-2026

Чиновники ФИФА хотят улучшит точность решений судей на чемпионате мира-2026.

Они предлагают, чтобы ВАР вмешивался в ситуацию, если угловой был назначен неправильно. Также в ФИФА хотят, чтобы судьи могли оценивать на повторах получение игроком второй желтой карточки для подтверждения правильности удаления.

Еще одно правило, направленное на борьбу с игроками, симулирующими травмы, тестируется на Арабском кубке, который стартовал 1 декабря в Катаре. Там игрок, получающий медицинскую помощь в связи с травмой, должен покинуть поле на две минуты, если только сфоливший против него не получил желтую или красную карточку.