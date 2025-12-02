Введите ваш ник на сайте
ФИФА может дать дополнительные полномочия ВАР на ЧМ-2026

2 декабря, 09:56
2

Чиновники ФИФА хотят улучшит точность решений судей на чемпионате мира-2026.

Они предлагают, чтобы ВАР вмешивался в ситуацию, если угловой был назначен неправильно. Также в ФИФА хотят, чтобы судьи могли оценивать на повторах получение игроком второй желтой карточки для подтверждения правильности удаления.

Еще одно правило, направленное на борьбу с игроками, симулирующими травмы, тестируется на Арабском кубке, который стартовал 1 декабря в Катаре. Там игрок, получающий медицинскую помощь в связи с травмой, должен покинуть поле на две минуты, если только сфоливший против него не получил желтую или красную карточку.

  • Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.
  • На нем впервые сыграют 48 сборных. Всего на турнире состоится 104 матча.

Источник: The Times
Чемпионат мира
Комментарии (2)
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
FWSPM
1764700030
2 минуты мало 5 нужно сделать
Ответить
Strig
1764739119
видео тормоз футбола...офсайд должен быть когда нет зазора между игроками
Ответить
