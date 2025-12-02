ФИФА может дать дополнительные полномочия ВАР на ЧМ-2026

Чиновники ФИФА хотят улучшит точность решений судей на чемпионате мира-2026.
Они предлагают, чтобы ВАР вмешивался в ситуацию, если угловой был назначен неправильно. Также в ФИФА хотят, чтобы судьи могли оценивать на повторах получение игроком второй желтой карточки для подтверждения правильности удаления.
Еще одно правило, направленное на борьбу с игроками, симулирующими травмы, тестируется на Арабском кубке, который стартовал 1 декабря в Катаре. Там игрок, получающий медицинскую помощь в связи с травмой, должен покинуть поле на две минуты, если только сфоливший против него не получил желтую или красную карточку.
- Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.
- На нем впервые сыграют 48 сборных. Всего на турнире состоится 104 матча.
Источник: The Times