ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие одного игрока

ФИФА пришлось убрать из социальных сетей первый официальный постер чемпионата мира 2026 года.

Опубликованный вариант резко раскритиковали из-за отсутствия на нем Криштиану Роналду.

От сборной Португалии на постере был изображен Бруну Фернандеш.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.

Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

Уже известны 42 из 48 участников мирового первенства – на постере изображены по одному игроку от каждой из этих сборных.

Фото: Sportbible