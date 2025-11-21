Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие одного игрока

ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие одного игрока

Сегодня, 16:56

ФИФА пришлось убрать из социальных сетей первый официальный постер чемпионата мира 2026 года.

Опубликованный вариант резко раскритиковали из-за отсутствия на нем Криштиану Роналду.

От сборной Португалии на постере был изображен Бруну Фернандеш.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Уже известны 42 из 48 участников мирового первенства – на постере изображены по одному игроку от каждой из этих сборных.

Фото: Sportbible

Источник: Sport Bible
Чемпионат мира Манчестер Юнайтед Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Фернандеш Бруну
