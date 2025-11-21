ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие одного игрока

ФИФА пришлось убрать из социальных сетей первый официальный постер чемпионата мира 2026 года.
Опубликованный вариант резко раскритиковали из-за отсутствия на нем Криштиану Роналду.
От сборной Португалии на постере был изображен Бруну Фернандеш.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Уже известны 42 из 48 участников мирового первенства – на постере изображены по одному игроку от каждой из этих сборных.
Фото: Sportbible
Источник: Sport Bible