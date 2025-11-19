Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Хайкин – о гражданстве: «Я не хочу особого отношения, никто не может стоять выше остальных, за это мне нравится Норвегия»

Хайкин – о гражданстве: «Я не хочу особого отношения, никто не может стоять выше остальных, за это мне нравится Норвегия»

Сегодня, 16:45

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался об инициативе одного из членов норвежского парламента Борда Людвига Торхейма.

Депутат предложил выдать голкиперу гражданство в ускоренном порядке.

«Прежде всего, я очень польщен, что моим делом занимается член парламента. Я получил много сообщений, и в целом люди оказали мне большую поддержку.

Конечно, это приятно, но все же это не работает так, что я могу получать преимущества, которых не получал никто другой. Я не хочу особого отношения к себе. Когда я подал заявление, решив стать гражданином Норвегии, я знал, что один из главных принципов норвежского общества – равенство. Никто не стоит выше закона.

[Сыграть за сборную Норвегии] было бы честью для меня, и я бы рассмотрел эту возможность. Но в то же время, сейчас обсуждать нечего. Я не знаю, что будет дальше. Если меня сочтут полезным, то, конечно, я буду рад помочь сборной.

Я прошeл все тесты и сделал всe, что было в моих силах. Сейчас я жду пару финальных документов, которые мне нужно подготовить [для прохождения процедуры получения гражданства]. Я очень жду этого, но также понимаю, что это долгий процесс, и что так ждут и другие, не только я. Думаю, это займeт время, и я готов подождать.

Я понимаю реакцию [тех, кто недоволен]. Как я уже сказал, я часть общества и могу понять, почему люди так считают. Никто не может стоять выше остальных. Речь идет о равенстве. За это мне и нравится норвежское общество и Норвегия в целом», – сказал Хайкин.

  • Сборная Норвегии завоевала право сыграть на чемпионате мира-2026. Торхейм ранее сказал: «Для конкуренции с лучшими командами мира важно иметь в составе всех лучших игроков. Я считаю, что Никите Хайкину есть что добавить [сборной]».
  • Хайкина ранее вызывали в сборную России, но он не провел за нее ни одного матча.
  • 30-летний вратарь в этом сезоне сыграл за «Буде-Глимт» в 36 встречах, пропустил 39 голов, провел 13 матчей на ноль.
  • У Хайкина также есть гражданства России, Израиля и Великобритании.

Источник: TV2
Чемпионат мира Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита
Все новости
