Карпин отреагировал на желание Хайкина получить гражданство Норвегии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с Никитой Хайкиным. Ранее сообщалось, что вратарь «Буде-Глимт» начал процесс получения норвежского гражданства.

«Ситуация с Хайкиным? Я с ним не общался. Это вопрос к Виталию Витальевичу [Кафанову]. Для меня не будет потерей, если Хайкин выберет выступать за сборную Норвегии», – сказал Карпин.