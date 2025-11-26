Введите ваш ник на сайте
Президент ФИФА Инфантино получил третье гражданство

Сегодня, 15:15
2

Джанни Инфантино сообщил, что стал гражданином Ливана.

«Горд быть ливанцем – официально! Для меня большая честь получить гражданство Ливана от президента Джозефа Ауна, с которым я встретился в Бейруте, чтобы обсудить развитие футбола и то, как мы можем сотрудничать, чтобы и дальше использовать футбол в качестве рычага для содействия миру, обеспечения образования и предоставления возможностей молодым людям», – написал Инфантино в соцсетях.

  • Это третий паспорт президента ФИФА после итальянского и швейцарского.
  • Он женат на уроженке Ливана Лине Аль-Ашкар. У пары четверо детей.

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (2)
alefreddy
1764160988
теперь россиянином хочу быть
Ответить
...короче
1764162838
...налоги, Сэр!.
Ответить
