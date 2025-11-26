Президент ФИФА Инфантино получил третье гражданство

Джанни Инфантино сообщил, что стал гражданином Ливана.

«Горд быть ливанцем – официально! Для меня большая честь получить гражданство Ливана от президента Джозефа Ауна, с которым я встретился в Бейруте, чтобы обсудить развитие футбола и то, как мы можем сотрудничать, чтобы и дальше использовать футбол в качестве рычага для содействия миру, обеспечения образования и предоставления возможностей молодым людям», – написал Инфантино в соцсетях.