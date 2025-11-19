Роналду встретился в Белом доме с Трампом и сделал селфи с Маском

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетил Белый дом. 40-летний португалец присутствовал на встрече с Дональдом Трампом, которая была организована в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

«Вы знаете, мой сын – большой фанат Криштиану Роналду. Роналду здесь. Думаю, мой сын стал уважать отца еще больше после этого. Спасибо, что пришли, это большая честь», – сказал Трамп.

Роналду сделал селфи с американским бизнесменом Илоном Маском и президентом ФИФА Джанни Инфантино.