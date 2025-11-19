Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Роналду встретился в Белом доме с Трампом и сделал селфи с Маском

Роналду встретился в Белом доме с Трампом и сделал селфи с Маском

Сегодня, 10:12
3

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетил Белый дом. 40-летний португалец присутствовал на встрече с Дональдом Трампом, которая была организована в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

«Вы знаете, мой сын – большой фанат Криштиану Роналду. Роналду здесь. Думаю, мой сын стал уважать отца еще больше после этого. Спасибо, что пришли, это большая честь», – сказал Трамп.

Роналду сделал селфи с американским бизнесменом Илоном Маском и президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Cristiano Ronaldo, Elon Musk, FIFA President Gianni Infantino, Georgina Rodriguez and more in new selfie from the White House.

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Аль-Наср Роналду Криштиану Инфантино Джанни
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1763542656
Ну вот,- Португалия в финале ЧМ 2026
Ответить
ScarlettOgusania
1763542678
наконец встретились Трамп, Маск и Роналду, сделали селфи и поняли, кто из них красивее...)
Ответить
send.ipi-sms'
1763547559
Через 30 лет ...Кто такой Инфантино ? Да был такой мелкий спортивный функционер в эпоху величайшего Роналду.
Ответить
