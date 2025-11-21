Реакция Мостового на выход сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Александр Мостовой прокомментировал попадание Кюрасао в финальную часть ЧМ-2026.

Кюрасао – самая маленькая в истории страна, вышедшая на чемпионат мира.

Население составляет чуть более 156 тысяч человек.

Сборную возглавляет Дик Адвокат.

«Молодцы! Во-первых, о такой стране мы слышим в первый раз. Это что-то из ряда соперников сборной России.

Не было бы расширения – никогда бы эта сборная не попала на ЧМ. Сами понимаете. Они должны только радоваться этому! Посмотрим на экзотику!

82-е место в рейтинге [ФИФА]? Даже в сотке есть! Тогда еще более-менее.

Адвокату уже почти 80 лет. Это лишнее подтверждение того, что в футболе давным-давно все придумано! Правила одни и те же: мяч круглый, задача – забить как можно больше голов.

Восхвалять сборную не нужно. Они молодцы, но без нового формата мы бы их и не увидели на ЧМ», – сказал Мостовой.