Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Щербаченко: «Спартак» унес ноги в матче с «Локомотивом». Не удивлюсь, если команда и дальше будет терять очки»

    Российский специалист Федор Щербаченко поделился наблюдениями от матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). По мнению Щербаченко, в ближайших играх красно-белые могут вновь потерять очки, так как команда Массимо Карреры действует на пределе своих возможностей.

    «Не скажу, что «Спартак» сегодня должен был выигрывать – по моему мнению, он сегодня немножко унес ноги.

    Могу сказать, что «Спартак» после летней подготовки выглядел лучше, чем после зимней, и, наверное, то была все-таки заслуга Аленичева. Второй момент: на сегодняшний день «Спартак» Карреры изучили, соперники понимают, чего от него ожидать. И третий момент – это сегодняшняя роль в «Спартаке» Глушакова, которую многие принижали, но сейчас мы видим, что его команде катастрофически не хватает. Без Глушакова «Спартак» играет как добротная средняя команда.

    Последние матчи показывают, что «Спартак» действует на пределе своих возможностей. Игроки команды подчеркивают в интервью, что Каррера – мотиватор. И, возможно, то, что сегодня показывает «Спартак», – это его максимум, которого может и не хватить для чемпионства, даже невзирая на очковый запас. Не удивлюсь, если и дальше у «Спартака» будут очковые потери. Никто же не скажет, что «Спартак» сейчас наголову сильнее любой команды чемпионата. Матч «Амкара» в Томске еще раз подчеркивает, что с позиции класса сегодня в чемпионате России победить невозможно, нужно предпринимать сверхусилия», – сказал Щербаченко.

    На данный момент «Спартак» имеет на своем счету 45 очков, у ближайших преследователей – «Зенита» и ЦСКА – по 36 баллов, но есть еще матч в запасе.

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 14:51
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 20 марта 2017, 10:03

      Ху из Щербаченко?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 марта 2017, 22:30

      блин, а что в футболе можно удивляться потере очков?
      еще десять туров . конечно, потери возможны .. чему удивляться то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 19 марта 2017, 22:25

      только Спартаку 10 туров до чемпионства .где то победить ,где то выдержать или выстоять.успеха им.а потом новый спортивный год.а парашенка что ждёт?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 19 марта 2017, 21:52

      Все правильно сказал. Спартак на вершине - как режим Порошенко. Держат только РФС и купленные судьи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 19 марта 2017, 19:21

      Ты дядя, футбол то какой смотрел?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 марта 2017, 18:53

      Чушь собачья!.. Спартак имеет огромный потенциал - и это знают остальные топ-команды. Уже немного боятся . Да и слишком долго длится у них отходняк от европейских "гулянок"... Та лано! Удачи и добра всем. Пусть побеждает сильнейший.С ув.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5178

      Каратель 19 марта 2017, 18:34

      щербатенко,кто это? в какой области специалист?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Каратель 19 марта 2017, 23:01

      Это спец по просиранию игр в ФНЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 марта 2017, 18:21

      А этого Червяк что ли подтянул. Клуб гнусавых и недовольных гребенный сайт походу специально собирает, людям нервы трепать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 марта 2017, 18:04

      Российский специалист Федор Щербаченко ... игравший за "Цемент" ... ))
      Может ещё глубже копнём, заслушаем какого-нибудь спеца из заводской команды?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 марта 2017, 17:20

      Мы наверное разный футбол смотрели. Я видел очень интересную игру, где обе команды бились за победу до самого финального свистка. Где были равные возможности добыть три очка, были эмоции и борьба. А что смотрел Щербаченко ему одному известно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > мы_не_рабы 19 марта 2017, 18:03

      Я хоть болею за Локомотив, но мне тоже не понятны слова Щербаченко. Спартак давил и победил. А Локо, к сожалению пока не готов к таким матчам.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11