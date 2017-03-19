Щербаченко: «Спартак» унес ноги в матче с «Локомотивом». Не удивлюсь, если команда и дальше будет терять очки»

Российский специалист Федор Щербаченко поделился наблюдениями от матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). По мнению Щербаченко, в ближайших играх красно-белые могут вновь потерять очки, так как команда Массимо Карреры действует на пределе своих возможностей.

«Не скажу, что «Спартак» сегодня должен был выигрывать – по моему мнению, он сегодня немножко унес ноги.

Могу сказать, что «Спартак» после летней подготовки выглядел лучше, чем после зимней, и, наверное, то была все-таки заслуга Аленичева. Второй момент: на сегодняшний день «Спартак» Карреры изучили, соперники понимают, чего от него ожидать. И третий момент – это сегодняшняя роль в «Спартаке» Глушакова, которую многие принижали, но сейчас мы видим, что его команде катастрофически не хватает. Без Глушакова «Спартак» играет как добротная средняя команда.

Последние матчи показывают, что «Спартак» действует на пределе своих возможностей. Игроки команды подчеркивают в интервью, что Каррера – мотиватор. И, возможно, то, что сегодня показывает «Спартак», – это его максимум, которого может и не хватить для чемпионства, даже невзирая на очковый запас. Не удивлюсь, если и дальше у «Спартака» будут очковые потери. Никто же не скажет, что «Спартак» сейчас наголову сильнее любой команды чемпионата. Матч «Амкара» в Томске еще раз подчеркивает, что с позиции класса сегодня в чемпионате России победить невозможно, нужно предпринимать сверхусилия», – сказал Щербаченко.

На данный момент «Спартак» имеет на своем счету 45 очков, у ближайших преследователей – «Зенита» и ЦСКА – по 36 баллов, но есть еще матч в запасе.