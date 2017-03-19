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  • Щербаченко: «Спартак» унес ноги в матче с «Локомотивом». Не удивлюсь, если команда и дальше будет терять очки»

Щербаченко: «Спартак» унес ноги в матче с «Локомотивом». Не удивлюсь, если команда и дальше будет терять очки»

19 марта 2017, 14:51
30

Российский специалист Федор Щербаченко поделился наблюдениями от матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). По мнению Щербаченко, в ближайших играх красно-белые могут вновь потерять очки, так как команда Массимо Карреры действует на пределе своих возможностей.

«Не скажу, что «Спартак» сегодня должен был выигрывать – по моему мнению, он сегодня немножко унес ноги.

Могу сказать, что «Спартак» после летней подготовки выглядел лучше, чем после зимней, и, наверное, то была все-таки заслуга Аленичева. Второй момент: на сегодняшний день «Спартак» Карреры изучили, соперники понимают, чего от него ожидать. И третий момент – это сегодняшняя роль в «Спартаке» Глушакова, которую многие принижали, но сейчас мы видим, что его команде катастрофически не хватает. Без Глушакова «Спартак» играет как добротная средняя команда.

Последние матчи показывают, что «Спартак» действует на пределе своих возможностей. Игроки команды подчеркивают в интервью, что Каррера – мотиватор. И, возможно, то, что сегодня показывает «Спартак», – это его максимум, которого может и не хватить для чемпионства, даже невзирая на очковый запас. Не удивлюсь, если и дальше у «Спартака» будут очковые потери. Никто же не скажет, что «Спартак» сейчас наголову сильнее любой команды чемпионата. Матч «Амкара» в Томске еще раз подчеркивает, что с позиции класса сегодня в чемпионате России победить невозможно, нужно предпринимать сверхусилия», – сказал Щербаченко.

На данный момент «Спартак» имеет на своем счету 45 очков, у ближайших преследователей – «Зенита» и ЦСКА – по 36 баллов, но есть еще матч в запасе.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Щербаченко Федор
Комментарии (30)
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spartak4everr
1489924649
Кто это вообще такой? И почему он несет фигню?
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Snerg
1489924726
это еще что за чудо щербаченко???) очередное чудо решившее по пиариться за счет спартака))
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Супермачо
1489925473
Сколько в мире тупизны... Еще одного выкопали где-то иксперда.
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Lamantyn
1489925965
он похоже игру и не видел... Спартак сыграл на очень хорошем уровне против набирающего силы Локомотива, который в последнее время оставляет о себе хорошее впечатление..;)
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Сармат Ростов
1489926647
Кто такой этот Щербаченко? Грузчик из АШАНа или расклейщик объявлений? Специалист,мля (((
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Icemennn
1489926852
А вот хрен им всем, этим спецам на букву Х, все равно Спартак будет чемпионом !!!
Ответить
Obojaemiy
1489928591
ты игру вообще смотрел, дядя!??
Ответить
спартак спартаков1
1489930207
ОЧЕРЕДНОЙ ПИДОРОК ПРОСНУЛСЯ.ИЗВЕНИТЕ
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SnoopiDu
1489931798
А что это за манера такая, спрашивать мнение каких то Неадекватных людей?!
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мы_не_рабы
1489933221
Мы наверное разный футбол смотрели. Я видел очень интересную игру, где обе команды бились за победу до самого финального свистка. Где были равные возможности добыть три очка, были эмоции и борьба. А что смотрел Щербаченко ему одному известно.
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