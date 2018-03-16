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    Щербаченко сравнил полузащиту «Зенита» с плюшевыми игрушками

    Известный российский тренер Федор Щербаченко критично отнесся к результатам выступления «Зенита» в Лиге Европы в текущем сезоне. Он отметил, что команда из Санкт-Петербурга выглядела беззубо и неорганизованно.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

    – Все ожидаемо, логично и закономерно. Сбывается то, о чем я говорил раньше. Если вы следили за моей аналитикой, то видите, что сейчас все происходит как по нотам.

    – У «Зенита» был шанс не просто на эмоциях сравнять счет в противостоянии на последних минутах, а провести весь матч более уверенно?

    – Здесь ситуация такая: во-первых, на зимних сборах, где питерцы много забивали и демонстрировали практически стопроцентный результат, их захлестнула эйфория. Во-вторых, есть хороший русский мультфильм, где плюшевые игрушки играют в футбол и хоккей, – так вот, сегодняшняя полузащита «Зенита», не переходя на персоналии, – это плюшевые игрушки. Питерская команда выглядит совершенно беззубо, неорганизованно и не­агрессивно, она не знает, что и как ей делать на поле.

    – Что скажете об игре «Лейпцига»?

    – Это не топ-команда, но она знала, как ей надо играть. Гости очень хорошо контролировали мяч и грамотно действовали в обороне. Если «Зенит» в каких-то моментах защищался из последних сил, то у «Лейпцига» не возникало в обороне аварийных ситуаций, при которых, чтобы не пропустить, ему надо было прикладывать героические усилия. Соперник «сине-бело-голубых» подготавливал свои атаки, сами же питерцы просто били вперед.

    – Это было связано с вынужденной заменой Кокорина на Заболотного?

    – При Заболотном на поле всегда есть соблазн играть на него длинными передачами, но это не принесло никакой пользы: Антон выиграл мало мячей, хотя и очень старался.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.03.2018 08:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 16 марта 2018, 13:51

      да что говорить всё ясно иностранцы ещё как-то отбиваются а нашим главное в зенит попасть и дело в шляпе потекли деньжата на жизнь красивую и ладно как-нибудь сыграем на тренера всёравно всё свалят только после игры зенита создаётся впечатления что эта команда уже всё выиграла что хотела но тогда возникает законный вопрос а чё вы тут делаете тогда

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 марта 2018, 13:11

      Мне такой "прорицатель" неизвестен ! Очередная пустышка !

      0
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 16 марта 2018, 10:30

      Да уж известный. всякое "оно" будет тут коменты раздавать,таких "доброжелателей", здесь на бомбардире, как говна за баней...

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 марта 2018, 09:44

      известный ..в определённых кругах
      Ротор-Волгоград и2 в0 н1 п1
      "только ленивый шакал не пнёт раненого обосравшегося льва.."
      (с)почти..

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 16 марта 2018, 09:26

      без комемнтов и так всё ясно

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 марта 2018, 09:22

      позорище!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 16 марта 2018, 08:59

      Если УФЕ сольют,то Манчини на выход и хотелось бы Семака увидеть на посту тренера,надоели эти громкие имена, громко лопающиеся.

      6
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 марта 2018, 08:17

      Это не плюшевые игрушки, а стадо с пьяным пастухом.

      7
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