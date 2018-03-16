Щербаченко сравнил полузащиту «Зенита» с плюшевыми игрушками

Известный российский тренер Федор Щербаченко критично отнесся к результатам выступления «Зенита» в Лиге Европы в текущем сезоне. Он отметил, что команда из Санкт-Петербурга выглядела беззубо и неорганизованно.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

– Все ожидаемо, логично и закономерно. Сбывается то, о чем я говорил раньше. Если вы следили за моей аналитикой, то видите, что сейчас все происходит как по нотам.

– У «Зенита» был шанс не просто на эмоциях сравнять счет в противостоянии на последних минутах, а провести весь матч более уверенно?

– Здесь ситуация такая: во-первых, на зимних сборах, где питерцы много забивали и демонстрировали практически стопроцентный результат, их захлестнула эйфория. Во-вторых, есть хороший русский мультфильм, где плюшевые игрушки играют в футбол и хоккей, – так вот, сегодняшняя полузащита «Зенита», не переходя на персоналии, – это плюшевые игрушки. Питерская команда выглядит совершенно беззубо, неорганизованно и не­агрессивно, она не знает, что и как ей делать на поле.

– Что скажете об игре «Лейпцига»?

– Это не топ-команда, но она знала, как ей надо играть. Гости очень хорошо контролировали мяч и грамотно действовали в обороне. Если «Зенит» в каких-то моментах защищался из последних сил, то у «Лейпцига» не возникало в обороне аварийных ситуаций, при которых, чтобы не пропустить, ему надо было прикладывать героические усилия. Соперник «сине-бело-голубых» подготавливал свои атаки, сами же питерцы просто били вперед.

– Это было связано с вынужденной заменой Кокорина на Заболотного?

– При Заболотном на поле всегда есть соблазн играть на него длинными передачами, но это не принесло никакой пользы: Антон выиграл мало мячей, хотя и очень старался.