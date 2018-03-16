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  • Щербаченко сравнил полузащиту «Зенита» с плюшевыми игрушками

Щербаченко сравнил полузащиту «Зенита» с плюшевыми игрушками

16 марта 2018, 08:06
8

Известный российский тренер Федор Щербаченко критично отнесся к результатам выступления «Зенита» в Лиге Европы в текущем сезоне. Он отметил, что команда из Санкт-Петербурга выглядела беззубо и неорганизованно.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

– Все ожидаемо, логично и закономерно. Сбывается то, о чем я говорил раньше. Если вы следили за моей аналитикой, то видите, что сейчас все происходит как по нотам.

– У «Зенита» был шанс не просто на эмоциях сравнять счет в противостоянии на последних минутах, а провести весь матч более уверенно?

– Здесь ситуация такая: во-первых, на зимних сборах, где питерцы много забивали и демонстрировали практически стопроцентный результат, их захлестнула эйфория. Во-вторых, есть хороший русский мультфильм, где плюшевые игрушки играют в футбол и хоккей, – так вот, сегодняшняя полузащита «Зенита», не переходя на персоналии, – это плюшевые игрушки. Питерская команда выглядит совершенно беззубо, неорганизованно и не­агрессивно, она не знает, что и как ей делать на поле.

– Что скажете об игре «Лейпцига»?

– Это не топ-команда, но она знала, как ей надо играть. Гости очень хорошо контролировали мяч и грамотно действовали в обороне. Если «Зенит» в каких-то моментах защищался из последних сил, то у «Лейпцига» не возникало в обороне аварийных ситуаций, при которых, чтобы не пропустить, ему надо было прикладывать героические усилия. Соперник «сине-бело-голубых» подготавливал свои атаки, сами же питерцы просто били вперед.

– Это было связано с вынужденной заменой Кокорина на Заболотного?

– При Заболотном на поле всегда есть соблазн играть на него длинными передачами, но это не принесло никакой пользы: Антон выиграл мало мячей, хотя и очень старался.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Заболотный Антон Кокорин Александр Щербаченко Федор
Комментарии (8)
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Danish Dynamite
1521177472
Это не плюшевые игрушки, а стадо с пьяным пастухом.
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Lenin26
1521179989
Если УФЕ сольют,то Манчини на выход и хотелось бы Семака увидеть на посту тренера,надоели эти громкие имена, громко лопающиеся.
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Garrincha58
1521181338
позорище!
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petrucho-spb
1521181586
без комемнтов и так всё ясно
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shinnik
1521182661
известный ..в определённых кругах Ротор-Волгоград и2 в0 н1 п1 "только ленивый шакал не пнёт раненого обосравшегося льва.." (с)почти..
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_Marqella_
1521185455
Да уж известный. всякое "оно" будет тут коменты раздавать,таких "доброжелателей", здесь на бомбардире, как говна за баней...
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Zenmaster
1521195098
Мне такой "прорицатель" неизвестен ! Очередная пустышка !
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богатяновский
1521197499
да что говорить всё ясно иностранцы ещё как-то отбиваются а нашим главное в зенит попасть и дело в шляпе потекли деньжата на жизнь красивую и ладно как-нибудь сыграем на тренера всёравно всё свалят только после игры зенита создаётся впечатления что эта команда уже всё выиграла что хотела но тогда возникает законный вопрос а чё вы тут делаете тогда
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