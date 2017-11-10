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Щербаченко не ожидал лидерства «Локомотива»

10 ноября 2017, 09:58
4

Известный тренер Федор Щербаченко не смог назвать явного фаворита текущего розыгрыша чемпионата России. При этом он отметил, что «Локомотив» заслуженно возглавляет турнирную таблице РФПЛ после 16-ти туров.

– Кто главный фаворит чемпионата?

– Фаворит – это всегда команда, которая выглядит на голову сильнее остальных, а сейчас такой в России нет. Но «Локомотив» на первом месте идет заслуженно, хотя, наверное, никто не ожидал от него такой прыти, в том числе и я. Исходя из трансферных дел, бюджета и потенциальных возможностей, думал, что железнодорожники будут в таблице примерно 6-7-ми. Но сейчас они обходятся без определенных провалов, и их успехи во многом зависят от Фарфана. При неплохой игре команды в целом в «Локо» есть ярко выраженный лидер, терзающий чужую оборону, отдающий голевые передачи и забивающий сам.

– Что скажете о преследователях «Локомотива» и «Зенита»?

– ЦСКА из чемпионской гонки не выпадал, однако у армейцев есть определенное шараханье при травмах. Потеря даже одного лидера – допустим, Головина, Дзагоева, Вернблума или Фернандеса – очень серьезный удар по потенциалу команды. «Краснодар» особой стабильностью тоже не блещет. Некоторые матчи «быки» проводят откровенно слабо – с «Локомотивом» например. А ведь раньше такого за ними не замечалось – да, «Краснодар» мог проиграть, но он все равно действовал с позиции силы, как атакующая команда. Для того чтобы бороться за чемпионство, «Краснодару» нужно избавиться от такой нестабильности. «Спартаку» нагнать лидеров будет тяжеловато, отставание все-таки большое, хотя игр тоже еще много. Удивляют ли высокие на данный момент места «Урала» и «Арсенала»? Нет. Такие ситуации достаточно часто происходят в любых чемпионатах. Год назад к зиме высоко забирались «Уфа» и «Амкар». Периферийные клубы приобретают очки где-то случайно, где-то на эмоциях, а где-то и справедливо.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Зенит Краснодар Спартак Уфа Амкар-Пермь Щербаченко Федор
Комментарии (4)
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lejnin
1510297956
Т.е. Краснодар с отставанием в 6 очков и ЦСКА - в 7 очков из чемпионской гонки не выпали, а Спартаку с отставанием в 8 очков "нагнать лидеров будет тяжеловато, отставание все-таки большое"? )))))
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ivantsevivan
1510299691
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Fan Loko mik
1510300195
На данный момент только господь бог может сказать, кто и какое место займет по итогам сезона.
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