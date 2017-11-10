Щербаченко не ожидал лидерства «Локомотива»

Известный тренер Федор Щербаченко не смог назвать явного фаворита текущего розыгрыша чемпионата России. При этом он отметил, что «Локомотив» заслуженно возглавляет турнирную таблице РФПЛ после 16-ти туров.

– Кто главный фаворит чемпионата?

– Фаворит – это всегда команда, которая выглядит на голову сильнее остальных, а сейчас такой в России нет. Но «Локомотив» на первом месте идет заслуженно, хотя, наверное, никто не ожидал от него такой прыти, в том числе и я. Исходя из трансферных дел, бюджета и потенциальных возможностей, думал, что железнодорожники будут в таблице примерно 6-7-ми. Но сейчас они обходятся без определенных провалов, и их успехи во многом зависят от Фарфана. При неплохой игре команды в целом в «Локо» есть ярко выраженный лидер, терзающий чужую оборону, отдающий голевые передачи и забивающий сам.

– Что скажете о преследователях «Локомотива» и «Зенита»?

– ЦСКА из чемпионской гонки не выпадал, однако у армейцев есть определенное шараханье при травмах. Потеря даже одного лидера – допустим, Головина, Дзагоева, Вернблума или Фернандеса – очень серьезный удар по потенциалу команды. «Краснодар» особой стабильностью тоже не блещет. Некоторые матчи «быки» проводят откровенно слабо – с «Локомотивом» например. А ведь раньше такого за ними не замечалось – да, «Краснодар» мог проиграть, но он все равно действовал с позиции силы, как атакующая команда. Для того чтобы бороться за чемпионство, «Краснодару» нужно избавиться от такой нестабильности. «Спартаку» нагнать лидеров будет тяжеловато, отставание все-таки большое, хотя игр тоже еще много. Удивляют ли высокие на данный момент места «Урала» и «Арсенала»? Нет. Такие ситуации достаточно часто происходят в любых чемпионатах. Год назад к зиме высоко забирались «Уфа» и «Амкар». Периферийные клубы приобретают очки где-то случайно, где-то на эмоциях, а где-то и справедливо.