Щербаченко высказался о судействе матчей с участием «Зенита»

Бывший главный тренер «Кубани», «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фeдор Щербаченко считает, что в прошедшем сезоне РПЛ судьи меньше всего помогали «Зениту».

– Ментально «Зенит» был лучше остальных готов стать чемпионом?

– Я обратил внимание по ходу чемпионата, что когда «Зенит» не выигрывал важные матчи, его футболисты сильно нервничали, вели себя неспортивно, излишне нарушали правила. Им привили, что «Зенит» клуб привилегированный, что к нему должны по особому относиться судьи и руководители футбола. Например, кого-то дисквалифицируют за определeнные слова, а кого-то – нет. Игроки тогда начинают считать, что у них есть некая страховка. А тут еe у «Зенита» не было.

Честно скажу: в этом сезоне судьи меньше всего помогали «Зениту» и принимали решения против его конкурентов в решающих моментах. Я имею в виду удаления, пенальти, другие спорные эпизоды. Раньше некая благосклонность арбитров способствовала тому, что «Зенит» делал отрыв в середине сезона, после чего концовка чемпионата проходила уже спокойно, без скандалов. Сейчас надо отдать должное судейскому корпусу. Подтаскивания «Зенита» практически не было, что злило футболистов команды, особенно легионеров, которые давно уже играют в России.

– В этот раз «Зенит» впервые за шесть лет взял чемпионство только в последнем туре.

– Ещe фактор ухода Малкома сказался. Совершенно правильно Семак сказал, что его роль трудно переоценить. Такие люди – как палочка-выручалочка. Малком – двужильный человек, очень сильно влиял на игру «Зенита».

Что касается судейства, то действительно происходит выздоравливание в этой сфере под руководством Мажича. Арбитры допускали ошибки. Иногда было, что за одно и то же где-то давался пенальти, а где-то – нет. Но эти ошибки не были системными и предвзятыми. Даже в Первой лиге, если судьи там грубо ошибались, их выводили из списка.