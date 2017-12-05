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    • Щербаченко: «Вернблум мог бы стать одним из лучших бомбардиров РФПЛ»

    Щербаченко: «Вернблум мог бы стать одним из лучших бомбардиров РФПЛ»

    Известный российский тренер Федор Щербаченко считает, что у полузащитника Понтуса Вернблума были все шансы стать лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Премьер-лиги, если бы он действовал в роли нападающего с первого тура. Напомним, что ранее Вернблум был признан лучшим игроком команды в ноябре.

    — Если бы Вернблум весь сезон играл нападающим, то поборолся бы за титул лучшего бомбардира чемпионата России?

    — Трудно сказать. История знает много перевоплощений нападающих в защитников. Но чтобы игроки оборонительного плана становились хорошими форвардами, такого и не вспомнить. Это был бы исключительный случай. В футболе центральный защитник зачастую идет вперед в концовке игры, когда команду не устраивает счет, чтобы побороться, сбросить мяч головой. Однако история с Вернблумом — другая. Хотя судя по тому, как Понтус сейчас играет, наверное, он был бы одним из лучших бомбардиров РФПЛ.

    — ЦСКА теперь не нужно покупать нового нападающего, по крайней мере, до конца сезона, раз у Вернблума так здорово получается впереди?

    — Вспоминаю, как швед получил травму и его уносили с поля. Все тогда ужаснулись. Слава богу, все обошлось, и он быстро восстановился. Кроме того, Вернблум – очень невыдержанный игрок. Дисквалификация может настигнуть его в самый неподходящий момент. Все это нужно учитывать. Да и неизвестно, как долго Понтус будет настолько успешно исполнять роль нападающего. Соперники ЦСКА тоже ведь изучают его игру, готовятся к нейтрализации Вернблума.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.12.2017 09:18
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    Комментарии (4)
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    Татарин за ЦСКА
    1512459468
    Всё правильно про дисквалификацию сказал.Он может получить ЖК в любой момент!!!
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    Татарин за ЦСКА
    1512459497
    Главное что бы Гинер не читал этот пост,а то и правда не купит ни кого в нападение
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    APchelov
    1512475275
    Такими темпами у него есть все шансы в этом сезоне
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    ologreds
    1694991799
    numo528176
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