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  • Тренер Щербаченко: «Из кризиса «Спартак» выйдет, когда у него поправятся еще несколько игроков»

Тренер Щербаченко: «Из кризиса «Спартак» выйдет, когда у него поправятся еще несколько игроков»

1 октября 2017, 06:32
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Российский тренер Федор Щербаченко рассказал о путях выхода из кризиса для действующего чемпиона страны столичного «Спартака». По его словам, команде явно требуется усиление состава.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0.

– «Спартак» победил «Урал» – красно-белые выходят из кризиса?

– Конечно, у «Спартака» сейчас все еще на тоненького, и к его игре остается очень много вопросов. Но с «Уралом» команда действовала очень неплохо, скажем так: с преимуществом и запасом. Может быть, и «Урал» сыграл где-то не в свою силу. А из кризиса «Спартак» выйдет, когда у него поправятся еще несколько игроков. Сейчас с таким количеством травмированных у Карреры однозначно нет пространства для маневра. Это доказывает и растерянность Массимо в тот момент, когда не было понятно, поднимется с поля Самедов, чтобы продолжить игру, или нет.

– Вам понравился в деле Педро Роша?

– Да. Видно, что это игрок высокого уровня. Но ему нужно время, чтобы вписаться в агрессивную атакующую систему «красно-белых» и наладить взаимопонимание с партнерами. «Спартак» – это коллективная команда, в нем нет такого, что все отбиваются и играют только на одного лидера, который должен постоянно брать игру на себя и творить какие-то чудеса.

– Сейчас в РФПЛ наступает двухнедельный перерыв. Это хороший момент для «Спартака»?

– Безусловно. Как воздух нужен этот перерыв и «Краснодару» с «Рубином», которым необходимо немножко перезагрузиться. Сегодня эти команды трудно узнать: хоть и в еврокубках они не участвуют, но выглядят немножко тяжеловато, им не хватает определенной агрессии и результата. А вот нужен ли перерыв тем, которые сейчас на ходу, – «Амкару» и «Зениту», например, – сказать трудно.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Роша Педро Щербаченко Федор
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Алекс_987
1506840613
Умная мысль)
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