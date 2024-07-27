Щербаченко – о срыве трансфера Илича в «Зенит»: «Клубу подсказали сверху, что это бесполезная трата денег»

Бывший тренер «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал срыв трансфера в «Зенит» полузащитника «Торино» Ивана Илича.
«Я считаю, «Зениту» правильно подсказали сверху, что сейчас это абсолютно бесполезная трата больших денег. И даже вредная.
Надо понимать: сейчас непростая ситуация, а «Зенит» не претендует ни на какие успехи на европейской арене просто потому, что не может играть в еврокубках. И если в таких условиях подписать дорогостоящего игрока, тем более по завышенной цене, это вызовет большое раздражение в стране.
Покупка Илича перечеркнула бы позитивный эффект от переориентации «Зенита» на российский трансферный рынок» – сказал Щербаченко.
- В прошлом сезоне хавбек провел за «Торино» 33 матча, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- На Евро-2024 Илич в составе сборной Сербии сыграл в 3 встречах и отметился 1 голевой передачей.
- Планировалось, что серб будет зарабатывать в «Зените» 3,5 миллиона евро в год.
Источник: «Спорт уик-энд»