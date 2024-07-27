Щербаченко – о срыве трансфера Илича в «Зенит»: «Клубу подсказали сверху, что это бесполезная трата денег»

Бывший тренер «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал срыв трансфера в «Зенит» полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Я считаю, «Зениту» правильно подсказали сверху, что сейчас это абсолютно бесполезная трата больших денег. И даже вредная.

Надо понимать: сейчас непростая ситуация, а «Зенит» не претендует ни на какие успехи на европейской арене просто потому, что не может играть в еврокубках. И если в таких условиях подписать дорогостоящего игрока, тем более по завышенной цене, это вызовет большое раздражение в стране.

Покупка Илича перечеркнула бы позитивный эффект от переориентации «Зенита» на российский трансферный рынок» – сказал Щербаченко.