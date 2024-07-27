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  • Щербаченко – о срыве трансфера Илича в «Зенит»: «Клубу подсказали сверху, что это бесполезная трата денег»

Щербаченко – о срыве трансфера Илича в «Зенит»: «Клубу подсказали сверху, что это бесполезная трата денег»

27 июля 2024, 09:30
35

Бывший тренер «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал срыв трансфера в «Зенит» полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Я считаю, «Зениту» правильно подсказали сверху, что сейчас это абсолютно бесполезная трата больших денег. И даже вредная.

Надо понимать: сейчас непростая ситуация, а «Зенит» не претендует ни на какие успехи на европейской арене просто потому, что не может играть в еврокубках. И если в таких условиях подписать дорогостоящего игрока, тем более по завышенной цене, это вызовет большое раздражение в стране.

Покупка Илича перечеркнула бы позитивный эффект от переориентации «Зенита» на российский трансферный рынок» – сказал Щербаченко.

  • В прошлом сезоне хавбек провел за «Торино» 33 матча, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
  • На Евро-2024 Илич в составе сборной Сербии сыграл в 3 встречах и отметился 1 голевой передачей.
  • Планировалось, что серб будет зарабатывать в «Зените» 3,5 миллиона евро в год.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Торино Илич Иван Щербаченко Федор
Комментарии (35)
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ivany4
1722065965
Для кого-то "подсказки сверху" обязательны, а для кого-то нет. Надеюсь, что любителям сбг понятно значение словообразования госкомпания. И судя по последним веяниям сверху, в стране лишних денег нет и призвали следить за финансовой дисциплиной, будет еще не одна подсказка.
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Barmaleushka
1722068102
Скандалы , интриги , расследования .... Бывшему тренеру Мордовии известно гораздо меньше , чем местной хрюкосекте . Те знают "нупрактическифсё" , особенно что касаемо финансов .
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Азбука
1722078298
Срыв трансфера Илича, если, как пишут из-за блокировки правительства, лишён финансового смысла клубной политики. Ещё весной Илюхина говорила о нерастраченных миллионах от трансфера Малкома. Теперь захандрил по родине Клаудиньо и его надо бы было продавать, а потом всяко 15 лимонов получить было можно, если не торговаться. Опять же есть спрос на Ренана, Родригао и даже на Изидора. Это только легионеры, которые не шибко нужны для основы. Не беру паспортистов, на которых почти всех есть спрос и которые не пройдут в заявку. Т.е. деньги у Зенита есть, а для нормального процесса жизни клуба нужны трансферы на выход и вход. А в результате трансфер Илича забанили, Клава остался не шибко довольным, об остальных зарубежных покупках Зениту думать за
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Spartak_forv@
1722080680
Кто из ноунеймов ещё не высказался?
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