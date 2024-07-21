Правительство РФ заблокировало трансфер Илича в «Зенит»

Полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зените» не будет. На трансфер наложило вето правительство РФ.

Руководство страны рекомендовало не тратить 23 миллиона евро на покупку, поскольку это вызвало бы нежелательный резонанс в условиях СВО и санкций.