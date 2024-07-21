Правительство РФ заблокировало трансфер Илича в «Зенит»

Полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зените» не будет. На трансфер наложило вето правительство РФ.
Руководство страны рекомендовало не тратить 23 миллиона евро на покупку, поскольку это вызвало бы нежелательный резонанс в условиях СВО и санкций.
- В прошлом сезоне хавбек провел за «Торино» 33 матча, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- На Евро-2024 Илич в составе сборной Сербии сыграл в 3 встречах и отметился 1 голевой передачей.
- Планировалось, что серб будет зарабатывать в «Зените» 3,5 миллиона евро в год.
Источник: La Repubblica