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Правительство РФ заблокировало трансфер Илича в «Зенит»

21 июля 2024, 12:22
56

Полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зените» не будет. На трансфер наложило вето правительство РФ.

Руководство страны рекомендовало не тратить 23 миллиона евро на покупку, поскольку это вызвало бы нежелательный резонанс в условиях СВО и санкций.

  • В прошлом сезоне хавбек провел за «Торино» 33 матча, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
  • На Евро-2024 Илич в составе сборной Сербии сыграл в 3 встречах и отметился 1 голевой передачей.
  • Планировалось, что серб будет зарабатывать в «Зените» 3,5 миллиона евро в год.

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Источник: La Repubblica
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Торино Илич Иван
Комментарии (56)
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Ниф-Ниф
1721554232
Синит утратил чувство меры, оборзели совсем. Позор и стыдоба!
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Spartak_forv@
1721554343
Прикрывают кормушку?)И правильно.Еще повышение тарифа на газ отменить нужно
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Цугундeр
1721554430
))) Ликующие толпы благодарного народа высыпают на страницу Бымбырда ! У всех розовые от счастья лица и багровые глаза от праведного гнева!)) Да нахир он упал ,ваш "братушка ".. Хорошая работа , ГРУ Зенита..
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Cleaner
1721554782
И кто то еще будет говорить, что Зенит ЖИРУЕТ не за счет ГОСБЮДЖЕТА!!!...(((
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Цугундeр
1721554817
Какое доверие к "La Repubblica"..)) Где..этот, любо.ё.п свободной прессы Ньювая Жизнь ? Пусть пояснит. )
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rash1959
1721554818
"позор российсого футбола" приОПУСТИЛИ маленько.
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knikos
1721557249
Правительство ? Ну-ну ... Номер постановления , пожалуйста , на стол ! Фамилию подписавшего тоже . Похоже вброс , причём глупо сделанный ... Если и не состоится трансфер , то не по этой причине . Попозже узнаем ... Реакция хряклов веселит ... как будет по-английски - "понабежали" ?
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NewLife
1721557912
"Правительство РФ заблокировало" "Руководство страны рекомендовало" Редакторы, вы понимаете разницу ? Вообще-то ждем, что сборную фавел отстранят от РПЛ)))
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NewLife
1721558222
Даже в правительстве осознали, что синит позорит российский футбол))
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PAREVG.
1721561447
Если это правда - замечательно. Но я в это не верю,. обнуленный своего друга не обидит.
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