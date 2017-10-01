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  • Щербаченко: «Если «Анжи» забьет быстрый гол «Зениту», то может закрыться в обороне»

Щербаченко: «Если «Анжи» забьет быстрый гол «Зениту», то может закрыться в обороне»

1 октября 2017, 07:54
2

Российский тренер Федор Щербаченко дал свой прогноз на предстоящий матч «Зенита» с «Анжи», который сине-бело-голубые проведут на выезде. Он отметил, что все будет зависеть от того, случится ли в этой встрече быстрый гол в одни из ворот.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» состоится в воскресенье, 1 октября, в 19:00 по московскому времени.

– У питерцев прошло достаточное количество времени после победы над «Реалом Сосьедад», они подходят к матчу в Каспийске в хорошем настроении. На юге страны уже не так жарко, погода там не критичная. Конечно, «Анжи» будет непросто, но и «Зениту», наверное, тоже, учитывая, что его соперник – волевая домашняя команда. Во многом рисунок игры будет зависеть от того, случится ли быстрый гол и кто его забьет. Если это будет «Зенит», то понятно, что дальше он не закроется. А вот если быстро забьет «Анжи», то может закрыться в обороне, и тогда питерцам будет трудно ее взламывать.

– «Зенит» рано называть чемпионом?

– Наверное, только чудо может помешать «сине-бело-голубым» сохранить свои позиции в чемпионской гонке. У питерского клуба есть большое преимущество перед остальными – большой запас игроков. Ну, сыграют плохо один или два футболиста – Манчини просто заменит их другими, и все. Я не вижу причин, по которым у «Зенита» может случиться затяжная неудачная серия.

– Станут ли сине-бело-голубые выносить своих соперников?

– Когда отрыв увеличивается, команда может недооценивать соперников и самоуспокаиваться, а может играть просто спокойно. Я думаю, в случае с «Зенитом» будет второй вариант, ведь у него есть такие квалифицированные игроки, как Иванович, и такой опытный тренер, как Манчини, которые знают, как вести себя в подобной ситуации. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы «Зенит» снизил к себе требования в атаке. В некоторых играх мы действительно можем увидеть от питерской команды большое количество забитых мячей.

– Для чемпионата все это не очень хорошо?

– Для рейтинга турнира – да. Хотелось бы видеть в Премьер-лиге больше игр от ножа, перед которыми футболисты и тренеры не спят. Хотелось бы видеть ожесточенную борьбу между 3-4 командами именно за первое место. Но я не думаю, что в нашем чемпионате будет убита совсем уж всякая интрига. В любом случае, не будет борьбы за чемпионство – так будет борьба за Лигу чемпионов и за Лигу Европы.

– Новички «Зенита» еще будет прогрессировать?

– Да. Стоит отметить, что питерский клуб пригласил летом не тех игроков, кто уже на сходе, а тех, кому есть что доказывать в сборной Аргентины и в сборной России. Конечно, было бы хорошо, если бы к чемпионату мира раскрыли свой потенциал Полоз, Ерохин, Дзюба, Кокорин, Шатов, Кузяев. Многое для нашей сборной сейчас зависит именно от того, как ее игроки будут выступать в своих клубах.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Щербаченко Федор
Комментарии (2)
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paracetamol
1506835889
Мечтать не вредно, но глупо.
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mamba9090909
1506841284
А если Зенит забьёт?
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