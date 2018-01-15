Щербаченко: «Шансы «Зенита» на чемпионство – мизерные»

Бывший тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко назвал шансы «Зенита» на чемпионство в текущем сезоне мизерными.

«Мизерные, конечно. Однако чудеса бывают. Тем более что «Локомотив» не самый опытный монстр, который прет, как танк, по всем позициям.

Допустим, «железнодорожники» проиграют в очной встрече конкуренту, потерпят неудачу на выезде, допустят еще какую-то осечку – и вот уже весь запас растерян. А возможность таких неудачных серий нам осенью как раз продемонстрировали питерцы», – заявил Щербаченко.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.