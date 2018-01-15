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    Щербаченко: «Шансы «Зенита» на чемпионство – мизерные»

    Бывший тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко назвал шансы «Зенита» на чемпионство в текущем сезоне мизерными.

    «Мизерные, конечно. Однако чудеса бывают. Тем более что «Локомотив» не самый опытный монстр, который прет, как танк, по всем позициям.

    Допустим, «железнодорожники» проиграют в очной встрече конкуренту, потерпят неудачу на выезде, допустят еще какую-то осечку – и вот уже весь запас растерян. А возможность таких неудачных серий нам осенью как раз продемонстрировали питерцы», – заявил Щербаченко.

    После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.01.2018 10:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 января 2018, 18:57

      Ну если бывший тренер мордовии и прочих неудачников говорит, то Зениту стоит прислушаться

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 января 2018, 15:36

      Шансы есть всегда, даже если они мизерны! Но у Локо есть Юрий Шпалыч, он-то команде спуску не даст!

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 января 2018, 12:37

      Шансов нет ..согласен ..приглашение Фурсенко и Манчини было ошибкой ...как и конечно Луческу..

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 января 2018, 12:31

      шансов вообще ноль! даже если бы отрыв был в два три очка то все равно Зенит не стал бы и никогда не станет чемпионом под руководством Фурсенко и Манчини

      1
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      Рейтинг: -37

      gfhxpfbd7406 15 января 2018, 12:11

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

      -3
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      Рейтинг: +11240

      alp 15 января 2018, 11:47

      Щербаченко, конечно, не эксперт, но если манчини не определится с игрой и составом, тогда да.. первые 2-3 игры покажут, будет ли Зенит чемпионом или манчини получит пендаль под сраку

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > alp 15 января 2018, 14:32

      Манчини всё равно. Он уже мысленно не здесь.

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