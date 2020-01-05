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  • Щербаченко: «Если «Ротор» не выйдет в РПЛ, это будет фиаско года»

Щербаченко: «Если «Ротор» не выйдет в РПЛ, это будет фиаско года»

5 января 2020, 10:40
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Бывший главный тренер «Ротора» Федор Щербаченко рассказал о своем отношении к происходящему в волгоградском клубе.

  • По итогам 25 туров «Ротор» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ.
  • Несмотря на лидерство, клуб сменил тренера – вместо Игоря Меньщикова команду возглавил Александр Хацкевич.

– Что думаете о смене тренера в «Роторе» и назначении Александра Хацкевича?

– Ситуация неоднозначная, поскольку клуб лидирует в турнире. С другой стороны, это решение имело под собой основание: качество игры «Ротора» при Игоре Меньщикове не соответствовало потенциалу команды. Во многих матчах волгоградцы набирали очки благодаря везению, судейским ошибкам и исполнительскому мастерству. Сам же футбол был невысокого уровня.

Самый яркий из недавних примеров того, как перемены пошли команде на пользу, – Валерий Карпин в «Ростове». Стоит ли ждать подобного волгоградским болельщикам? Предыдущие команды Хацкевича игрой не впечатляли, но в ФНЛ Александру может быть проще.

В киевском «Динамо» ему приходилось предъявлять свои козыри на мощном «Шахтере» – по большому счету он с этим не справился. Работа в сборной Белоруссии зависела от уровня игроков, а их выбор был ограничен. В любом случае европейский опыт, как и опыт матчей с сильными соперниками, должен помочь Хацкевичу. Если «Ротор» не выйдет в Премьер-лигу, это будет фиаско года.

– Вы ведь тоже были в числе кандидатов…

– Моих козырей оказалось недостаточно. Наверное, названия клубов, в которых работал Хацкевич, задавили. Других причин не вижу.

Источник: Sportbox
Россия. ФНЛ Ротор Щербаченко Федор
Комментарии (3)
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Томик
1578218377
Ничего нового. Убрать тренера лидирующей команды, потому что выигрывает она, видите ли, только благодаря везению и судейским ошибкам - это сильный ход. Взяли бы Кононова сразу, он бы их научил в настоящий футбол играть. С другой стороны - назначили легендарного тренера, который всё выиграл в футболе, так что проблем быть не должно.
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AHTUNGBOL
1578222848
Был бы он главным тренером, тоже говорил бы о везении и судейских ошибках??...
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juvseriy
1578231396
Ротор выйдет в РПЛ если даже туда не выйдет)
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