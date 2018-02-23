Щербаченко против встречи российских клубов на стадии 1/8 финала Лиги Европы

Известный российский тренер Федор Щербаченко высказал свои пожелания относительно будущего соперника «Зенита» по 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

– Какой соперник подойдет «Зениту» в 1/8 финала?

– Я думаю, для питерцев тем хуже, чем более жесткую и дисциплинированную игру показывает их противник. И наоборот: для сине-бело-голубых тем лучше, чем более красивый и ажурный футбол в стиле тики-таки демонстрирует их соперник.

– Будет хорошо, если в 1/8 финала друг с другом встретятся два российских клуба?

– Я думаю, на такой достаточно ранней стадии это будет плохо, а вот ближе к полуфиналу – хорошо.

– Потеря Паредеса из-за дисквалификации на первый матч 1/8 финала весома?

– А кто его знает… Бывают такие ситуации, когда ведущих игроков заменяют молодые и перспективные ребята, которые выступают порой даже лучше, чем заведомо прогнозируемые лидеры. Здесь многое будет зависеть от тренера: кого он поставит вместо Паредеса, какие задания даст этому игроку, какой соперник будет противостоять команде.