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    Щербаченко против встречи российских клубов на стадии 1/8 финала Лиги Европы

    Известный российский тренер Федор Щербаченко высказал свои пожелания относительно будущего соперника «Зенита» по 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

    – Какой соперник подойдет «Зениту» в 1/8 финала?

    – Я думаю, для питерцев тем хуже, чем более жесткую и дисциплинированную игру показывает их противник. И наоборот: для сине-бело-голубых тем лучше, чем более красивый и ажурный футбол в стиле тики-таки демонстрирует их соперник.

    – Будет хорошо, если в 1/8 финала друг с другом встретятся два российских клуба?

    – Я думаю, на такой достаточно ранней стадии это будет плохо, а вот ближе к полуфиналу – хорошо.

    – Потеря Паредеса из-за дисквалификации на первый матч 1/8 финала весома?

    – А кто его знает… Бывают такие ситуации, когда ведущих игроков заменяют молодые и перспективные ребята, которые выступают порой даже лучше, чем заведомо прогнозируемые лидеры. Здесь многое будет зависеть от тренера: кого он поставит вместо Паредеса, какие задания даст этому игроку, какой соперник будет противостоять команде.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.02.2018 07:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 февраля 2018, 10:02

      Было бы лучше всего, если бы две российские команды встретились бы
      в финале Лиги Европы.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 февраля 2018, 08:59

      да неплохо было бы чтобы сыграли между собой так хоть одна команда дошла бы до 1/4 финала,а так все вылетят

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