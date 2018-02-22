Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Ньоне

Локомотив - Динамо Киев, ЦСКА - Лион. Было бы вполне нормально и интересно.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в Ньоне 23 февраля в 15:00 по московскому времени. На данный момент известен лишь один участник – ЦСКА, обыгравший по сумме двух встреч «Црвену Звезду». Еще 15 матчей 1/16 финала состоятся в четверг, 22 февраля.
Жеребьевка будет открытой – без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации.
Большинство матчей пройдут 8 и 15 марта в 21:00 и 23:05 по московскому времени. Точное расписание станет известно после окончания жеребьевки. Команды, чьи названия будут вытянуты первыми, начнут с домашних матчей.
Основные события оставшейся части сезона
16 марта: жеребьевка 1/4 финала, Ньон
5 апреля: 1/4 финала, первые матчи
12 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
13 апреля: жеребьевка 1/2 финала, Ньон
26 апреля: 1/2 финала, первые матчи
3 мая: 1/2 финала, ответные матчи
16 мая: финал («Стад-де-Лион»)