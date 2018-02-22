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    Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Ньоне

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в Ньоне 23 февраля в 15:00 по московскому времени. На данный момент известен лишь один участник – ЦСКА, обыгравший по сумме двух встреч «Црвену Звезду». Еще 15 матчей 1/16 финала состоятся в четверг, 22 февраля.

    Жеребьевка будет открытой – без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации.

    Большинство матчей пройдут 8 и 15 марта в 21:00 и 23:05 по московскому времени. Точное расписание станет известно после окончания жеребьевки. Команды, чьи названия будут вытянуты первыми, начнут с домашних матчей.

    Основные события оставшейся части сезона

    16 марта: жеребьевка 1/4 финала, Ньон

    5 апреля: 1/4 финала, первые матчи

    12 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

    13 апреля: жеребьевка 1/2 финала, Ньон

    26 апреля: 1/2 финала, первые матчи

    3 мая: 1/2 финала, ответные матчи

    16 мая: финал («Стад-де-Лион»)

    Источник: УЕФА

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    22.02.2018 07:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +982

      O-Z 22 февраля 2018, 11:13

      Локомотив - Динамо Киев, ЦСКА - Лион. Было бы вполне нормально и интересно.

      0
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      Рейтинг: +819

      diktatop 22 февраля 2018, 08:56

      ждемс и верим в победу)))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 февраля 2018, 08:53

      Локомотив- Арсенал,ЦСКА-Милан вот это были бы матчи,а Зенит и Спартак пусть отдыхают

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