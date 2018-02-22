Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Ньоне

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в Ньоне 23 февраля в 15:00 по московскому времени. На данный момент известен лишь один участник – ЦСКА, обыгравший по сумме двух встреч «Црвену Звезду». Еще 15 матчей 1/16 финала состоятся в четверг, 22 февраля.

Жеребьевка будет открытой – без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации.

Большинство матчей пройдут 8 и 15 марта в 21:00 и 23:05 по московскому времени. Точное расписание станет известно после окончания жеребьевки. Команды, чьи названия будут вытянуты первыми, начнут с домашних матчей.

Основные события оставшейся части сезона

16 марта: жеребьевка 1/4 финала, Ньон

5 апреля: 1/4 финала, первые матчи

12 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

13 апреля: жеребьевка 1/2 финала, Ньон

26 апреля: 1/2 финала, первые матчи

3 мая: 1/2 финала, ответные матчи

16 мая: финал («Стад-де-Лион»)