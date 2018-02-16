Селтик - Зенит

Странно, как мог забить гол на 78 минуте игрок, замененный на 72 минуте?
Странно, как мог забить гол на 78 минуте игрок, замененный на 72 минуте?
Эх ребята, как можно за такие бабки так бездарно играть...
Зенит пройдет дальше,и обсуждать тут нечего!
90 минут коко - звездище дураком отбегал - я нейтрален к лазурным но бл.. матч смотрится , можно и гол было соорудить
Гол конечно шикарный
Ну говорил же
Говорю чем жирок хуже любого возьми кокорин бегает пытается что-то там исполнить а толку
Жирков на лавке есть так дайте погонять хуже не будет
Вот бы финал ЛЕ Локомотив Динамо Киев вот это было бы нормуль посмотрел бы я на гордых евро хохлов
Зенит побеждать!!! Не будьте как свиньи при своих 1:3 проиграли