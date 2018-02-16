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Дамир Скомина (Копер)
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Селтик - Зенит

15.02.2018, Четверг, 23:05 мск Глазго, стадион Селтик Парк Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Селтик - Зенит
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 17 февраля 2018, 22:13

    Странно, как мог забить гол на 78 минуте игрок, замененный на 72 минуте?

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 16 февраля 2018, 08:21

    Эх ребята, как можно за такие бабки так бездарно играть...

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 16 февраля 2018, 01:02

    Зенит пройдет дальше,и обсуждать тут нечего!

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 16 февраля 2018, 00:48

    90 минут коко - звездище дураком отбегал - я нейтрален к лазурным но бл.. матч смотрится , можно и гол было соорудить

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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus 16 февраля 2018, 00:46

    Гол конечно шикарный

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 16 февраля 2018, 00:40

    Ну говорил же

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 16 февраля 2018, 00:37

    Говорю чем жирок хуже любого возьми кокорин бегает пытается что-то там исполнить а толку

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 16 февраля 2018, 00:25

    Жирков на лавке есть так дайте погонять хуже не будет

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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus 15 февраля 2018, 23:59

    Вот бы финал ЛЕ Локомотив Динамо Киев вот это было бы нормуль посмотрел бы я на гордых евро хохлов

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    Рейтинг: +30

    Irina2000 15 февраля 2018, 23:37

    Зенит побеждать!!! Не будьте как свиньи при своих 1:3 проиграли

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