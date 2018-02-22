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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Селтик
Зенит - Селтик: обзор матча 22 февраля 2018
Зенит
22.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Селтик
8'
Б. Иванович
27'
Д. Кузяев
61'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Селтик
Замена
И. Смольников
️️️️
Б. Иванович
87'
Замена
С. Дриусси
️️️️
Э. Ригони
84'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Заболотный
76'
71'
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Д. Форрест
62'
Замена
С. Синклейр
️️️️
К. МакГрегор
ГОЛ! 3:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Б. Иванович
61'
46'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Э. Куасси
45'
+1
Желтая карточка
М. Дембеле
36'
Желтая карточка
Э. Куасси
ГОЛ! 2:0!
Д. Кузяев
Пас отдал
А. Заболотный
27'
Желтая карточка
Л. Паредес
21'
Желтая карточка
Д. Кузяев
11'
ГОЛ! 1:0!
Б. Иванович
Пас отдал
Л. Паредес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЛП
10
Оливье Нтчам
ОП
8
Скотт Браун
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
7
Келвин Миллер
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Лунев
4
Кришито
32
Мевля
20
Иванович
2
Маммана
5
Паредес
5
Краневиттер
14
Кузяев
24
Ригони
91
Заболотный
9
Кокорин
4-2-2-1-1
24
Де Врис
23
Лустиг
20
Айер
55
Шимунович
6
Тирни
10
Нтчам
8
Браун
42
МакГрегор
8
Куасси
49
Форрест
9
Дембеле
20
Иванович
8
Смольников
8
Смольников
20
Иванович
91
Заболотный
21
Ерохин
21
Ерохин
91
Заболотный
24
Ригони
9
Дриусси
9
Дриусси
24
Ригони
49
Форрест
21
Мусонда
21
Мусонда
49
Форрест
42
МакГрегор
7
Синклейр
7
Синклейр
42
МакГрегор
8
Куасси
7
Рогич
7
Рогич
8
Куасси
Остались в запасе
Зенит
Селтик
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
7
Келвин Миллер
ЦЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
7
Келвин Миллер
ЦЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Зенит - Селтик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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