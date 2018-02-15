Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Зенит
Селтик - Зенит: обзор матча 15 февраля 2018
Селтик
15.02.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Зенит
78'
К. МакГрегор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Зенит
87'
Желтая карточка
М. Краневиттер
Желтая карточка
М. Лустиг
85'
Желтая карточка
М. Дембеле
84'
Замена
О. Эдуард
️️️️
М. Дембеле
84'
Желтая карточка
С. Браун
83'
83'
Желтая карточка
Л. Паредес
ГОЛ! 1:0!
К. МакГрегор
78'
77'
Желтая карточка
И. Смольников
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Э. Куасси
73'
Желтая карточка
Э. Куасси
72'
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
К. МакГрегор
72'
64'
Желтая карточка
Д. Кришито
63'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Д. Кузяев
62'
Замена
С. Дриусси
️️️️
Э. Ригони
Желтая карточка
О. Нтчам
57'
36'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЛП
10
Оливье Нтчам
ОП
8
Скотт Браун
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
4-2-2-1-1
24
Де Врис
6
Тирни
20
Айер
55
Шимунович
23
Лустиг
10
Нтчам
8
Браун
8
Куасси
42
МакГрегор
49
Форрест
9
Дембеле
4-1-1-2-2
99
Лунев
8
Смольников
2
Маммана
32
Мевля
4
Кришито
5
Паредес
14
Кузяев
24
Ригони
21
Ерохин
9
Кокорин
91
Заболотный
8
Куасси
21
Мусонда
21
Мусонда
8
Куасси
9
Дембеле
29
Эдуард
29
Эдуард
9
Дембеле
14
Кузяев
5
Краневиттер
5
Краневиттер
14
Кузяев
24
Ригони
9
Дриусси
9
Дриусси
24
Ригони
Остались в запасе
Селтик
Зенит
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Селтик - Зенит
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Селтик
Зенит
«Рубин» потроллил «Зенит» перед матчем в Казани
Вчера, 21:51
8
Экс-защитник сборной России заявил, что летом им интересовались 8 клубов
Вчера, 20:56
4
«Зенит» высмеял «Рубин» в новой эпиграмме
Вчера, 20:44
23
Быстров прокомментировал конфликт Карпина и Глушенкова
Вчера, 20:20
3
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
Вчера, 17:10
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Рубин» потроллил «Зенит» перед матчем в Казани
Вчера, 21:51
8
Экс-защитник сборной России заявил, что летом им интересовались 8 клубов
Вчера, 20:56
4
«Зенит» высмеял «Рубин» в новой эпиграмме
Вчера, 20:44
23
Быстров прокомментировал конфликт Карпина и Глушенкова
Вчера, 20:20
3
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
Вчера, 17:10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+