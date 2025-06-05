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Федор Щербаченко
Новости
Федор Щербаченко - новости
Россия
13 августа 1962 (64)
Тренер
Статистика
Новости
Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ахмата»
2025.06.05 13:45
5
Тренер «Ахмата» – о «Зените»: «С Глушенковым на поле у питерцев была эйфория»
2024.11.05 10:35
11
Ташуев пригласил в тренерский штаб «Ахмата» эксперта «Матч Премьер»
2024.09.03 22:10
5
Щербаченко – о срыве трансфера Илича в «Зенит»: «Клубу подсказали сверху, что это бесполезная трата денег»
2024.07.27 09:30
35
Щербаченко высказался об игре Песьякова в матче 30-го тура и трансферах «Зенита»
2024.05.30 17:36
3
Щербаченко высказался о судействе матчей с участием «Зенита»
2024.05.30 16:23
11
Российский тренер предложил Черчесова на пост главного тренера «Спартака»
2023.12.01 12:41
8
Экс-тренер «Мордовии» в РПЛ объяснил, при каком условии «Спартаку» нужно менять Абаскаля
2023.12.01 11:41
1
Щербаченко: «Руки прочь от «Факела»! В СМИ идет какая-то непонятная кампания»
2022.06.08 00:01
4
Щербаченко – о Промесе: «При Тедеско «Спартаку» не поможет ни Месси, ни Роналду»
2021.02.25 15:49
6
Щербаченко: «Если «Ротор» не выйдет в РПЛ, это будет фиаско года»
2020.01.05 10:40
3
Щербаченко: «На пик формы сборная России выйдет к плей-офф ЧМ-2018»
2018.06.06 21:16
37
Щербаченко: «Григорян опасается, что его могут убить. Он боится и за жизнь членов своей семьи»
2018.04.16 22:08
4
Щербаченко: «Как это ни странно, я вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини – Черчесова»
2018.04.02 14:12
35
Щербаченко сравнил полузащиту «Зенита» с плюшевыми игрушками
2018.03.16 08:06
8
Щербаченко против встречи российских клубов на стадии 1/8 финала Лиги Европы
2018.02.23 07:29
4
Щербаченко: «Текущая ситуация в «Зените» – следствие слабой тренерской позиции Манчини. Клубу надо задуматься о его смене»
2018.01.15 15:11
9
Щербаченко: «Шансы «Зенита» на чемпионство – мизерные»
2018.01.15 10:55
8
Щербаченко: «С Новосельцевым в «Зените» вообще какая-то темная история»
2018.01.15 08:44
Щербаченко ждет увольнения Манчини из «Зенита» зимой
2018.01.15 06:19
17
Щербаченко: «Вернблум мог бы стать одним из лучших бомбардиров РФПЛ»
2017.12.05 09:18
3
Щербаченко: «ЦСКА в атаке не хватало качеств, которыми обладает Вернблум»
2017.12.05 06:30
Щербаченко не ожидал лидерства «Локомотива»
2017.11.10 09:58
4
Щербаченко обвинил Манчини в неудачах «Зенита»
2017.11.10 06:17
8
Щербаченко: «Дзюба не стал обвинять всех в несправедливости по отношению к нему, это говорит о многом»
2017.10.01 10:14
13
Щербаченко: «Если «Анжи» забьет быстрый гол «Зениту», то может закрыться в обороне»
2017.10.01 07:54
2
Тренер Щербаченко: «Из кризиса «Спартак» выйдет, когда у него поправятся еще несколько игроков»
2017.10.01 06:32
1
Щербаченко считает, что главная проблема сборной России – центр обороны
2017.06.09 01:15
1
Щербаченко: «Спартак» унес ноги в матче с «Локомотивом». Не удивлюсь, если команда и дальше будет терять очки»
2017.03.19 14:51
30
Щербаченко предложил кроме лимита ввести еще и ценз на качество легионеров в РФПЛ
2017.01.14 16:58
3
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