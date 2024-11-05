Тренер «Ахмата» – о «Зените»: «С Глушенковым на поле у питерцев была эйфория»

Старший тренер «Ахмата» Федор Щербаченко поделился ожиданиями от двух подряд матчей с «Зенитом» в Кубке и чемпионате России.

– У «Ахмата» три матча за восемь дней – тяжeлый график?

– Нарушается цикл подготовки, тем более с учeтом перелeтов, нормально не потренируешься. По физиологии требуется минимум 72 часа, чтобы футболисты восстанавливались хотя бы на 80-90 процентов.

Первый матч с «Зенитом» мы проведeм через два дня на третий, и у питерского клуба есть в этом плане некоторое преимущество, потому что он предыдущий раз играл в субботу, а мы – в воскресенье. Но будет ротация – скорее всего, в обеих командах.

– Какому турниру отдаeтся приоритет? В Кубке «Ахмату» в последнее время удавалось выступать лучше, чем в РПЛ.

– Естественно, для нас сейчас важнее чемпионат. Мы идeм там в зоне вылета, поэтому другого выбора быть не может. Хотим подняться в турнирной таблице Премьер-лиги как можно выше. Но это не значит, что мы сложим лапки в Кубке.

Мы однозначно в долгу перед своими болельщиками, которых хотим радовать игрой и победами во всех турнирах. Мы не отсиживаемся в обороне и стараемся осознанно играть в атаку, а не просто выбивать мяч вперeд, тогда как многие команды играют против нас в расчeте на больших нападающих.

– Какие ожидания от «Зенита»?

– Сейчас это другая команда по сравнению с началом сезона. С Глушенковым на поле у питерцев была эйфория, но она прошла, когда он выбыл из строя. Последний кубковый матч «Зенита» показал, что команда Семака далеко не безупречна. Питерцы минимально выиграли у «Факела», но результат мог быть и другой.

У «Зенита» есть моменты вальяжности, перекоса в сторону отдельных футболистов. Питерский клуб имеет два состава, чем мы похвастать не можем, но не всегда ротация идeт «Зениту» на пользу.

– У «Ахмата» своя звезда – Лечи Садулаев.

– По моему впечатлению, он наряду с Глушенковым лакомый кусочек для зарубежных клубов. Головин заиграл в серьeзном европейском клубе, Хвича – а теперь они на подходе. Не зря соперники уделяют Лечи много внимания – индивидуально он очень хорош. То, что Садулаев не забил пенальти в ворота «Пари НН», ни о чeм не говорит. Так со всеми бывает.