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    • Тренер «Ахмата» – о «Зените»: «С Глушенковым на поле у питерцев была эйфория»

    Тренер «Ахмата» – о «Зените»: «С Глушенковым на поле у питерцев была эйфория»

    Старший тренер «Ахмата» Федор Щербаченко поделился ожиданиями от двух подряд матчей с «Зенитом» в Кубке и чемпионате России.

    – У «Ахмата» три матча за восемь дней – тяжeлый график?

    – Нарушается цикл подготовки, тем более с учeтом перелeтов, нормально не потренируешься. По физиологии требуется минимум 72 часа, чтобы футболисты восстанавливались хотя бы на 80-90 процентов.

    Первый матч с «Зенитом» мы проведeм через два дня на третий, и у питерского клуба есть в этом плане некоторое преимущество, потому что он предыдущий раз играл в субботу, а мы – в воскресенье. Но будет ротация – скорее всего, в обеих командах.

    – Какому турниру отдаeтся приоритет? В Кубке «Ахмату» в последнее время удавалось выступать лучше, чем в РПЛ.

    – Естественно, для нас сейчас важнее чемпионат. Мы идeм там в зоне вылета, поэтому другого выбора быть не может. Хотим подняться в турнирной таблице Премьер-лиги как можно выше. Но это не значит, что мы сложим лапки в Кубке.

    Мы однозначно в долгу перед своими болельщиками, которых хотим радовать игрой и победами во всех турнирах. Мы не отсиживаемся в обороне и стараемся осознанно играть в атаку, а не просто выбивать мяч вперeд, тогда как многие команды играют против нас в расчeте на больших нападающих.

    – Какие ожидания от «Зенита»?

    – Сейчас это другая команда по сравнению с началом сезона. С Глушенковым на поле у питерцев была эйфория, но она прошла, когда он выбыл из строя. Последний кубковый матч «Зенита» показал, что команда Семака далеко не безупречна. Питерцы минимально выиграли у «Факела», но результат мог быть и другой.

    У «Зенита» есть моменты вальяжности, перекоса в сторону отдельных футболистов. Питерский клуб имеет два состава, чем мы похвастать не можем, но не всегда ротация идeт «Зениту» на пользу.

    – У «Ахмата» своя звезда – Лечи Садулаев.

    – По моему впечатлению, он наряду с Глушенковым лакомый кусочек для зарубежных клубов. Головин заиграл в серьeзном европейском клубе, Хвича – а теперь они на подходе. Не зря соперники уделяют Лечи много внимания – индивидуально он очень хорош. То, что Садулаев не забил пенальти в ворота «Пари НН», ни о чeм не говорит. Так со всеми бывает.

    • 6 ноября «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Санкт-Петебурге в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Начало в 20:45 мск.
    • 10 ноября команды встретятся в Грозном во встрече 15-го тура РПЛ. Игра начнется в 17:30 мск.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.11.2024 10:35
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    Комментарии (18)
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    acor94
    1730794619
    Каких нах питерцы, деревня? Нормально разговаривай йопт.
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    Cleaner
    1730796846
    Слов много тренер Ахмата наговорил, но Зенит проедет по Ахмату катком и не заметит этого соперника.
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    Интерес
    1730801225
    Ах,эйфория,эйфория,зачем ты пала,Эйфория...Тебя любили вся Россия...точнее-город Петербург.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730811506
    Ну ведь так оно и есть. Просто непонятно, как Семак с таким подбором игроков, может испытывать трудности в игре с Факелом дома. Ладно дерби, на три результата игры, но с такими слабыми командами надо уверенно брать очки
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    Ziklop
    1730817827
    Вендел с Глушенковым ожил, а сейчас он и играть не знает с кем Клава тупорылый ну и остальные в атаке тупят страшно... Ну а тренеров в Зените очень давно нет, банда лохотронщиков деньги осваивает, а работу не делает!!!!
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    Городовой
    1730822527
    Глушенкову надо было язык не распускать. Довякался."Кто на что учился!" Бог не тимошка... Тупое самодовольство наказуемо! Может пойдет на пользу.
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