Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Ташуев высказался о крупном поражении «Ахмата» от «Зенита»

    Ташуев высказался о крупном поражении «Ахмата» от «Зенита»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги проигранного матча против «Зенита».

    • Петербуржцы победили со счетом 3:0 в 1-м четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Ответная встреча в Грозном запланирована на 27 ноября.

    – Мы привезли сверхэкспериментальный состав, дали сыграть молодежи. [Игроки] очень сильно расстроили, что сами себе организовали голы.

    На установке было сказано про надежность, качество, что должны показать себя солидно, профессионально, а получается так, что некоторые футболисты выходят поиграться в футбольчик.

    В раздевалке пришлось включить высокую тональность, потому что так нельзя относиться к профессии. У вас контракт, вы получаете хорошие деньги, а отношение к работе – выйдем, поиграем в футбол.

    У нас ответный матч впереди, так безалаберно отдавать мячи высококлассным футболистам, это, мягко выражаясь, не наш метод, поэтому объявил, что буду принимать строгие меры.

    В другом составе и состоянии будем готовиться к следующему матчу. Это самая важная для нас игра. Уверен, это будет другой матч.

    – Какие строгие меры?

    – Это наша внутренняя кухня.

    – 0:3 с учетом того, что есть ответная игра, это приговор?

    – Игра – штука непредсказуемая. Все бывает, мы же обыграли «Краснодар» дома 3:0. Я очень расстроился из‑за третьего гола. При 0:2 еще есть хороший шанс, сейчас сложновато, но в любом случае будем играть.

    – В чем причина того, что не забили голы?

    – Количество нападающих видели сегодня? Ни одного профильного [форварда].

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Ташуев посетовал на судьбу и злой рок после поражения от «Пари НН» 4
    Ташуев готов принять Мостового на стажировку в «Ахмат»: «От Саши можно узнать много интересного» 8
    Гендиректор «Ахмата» высказался о кредите доверия Ташуеву 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2024 00:43
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1730960995
    Зачем все эти оправдания? Проиграл, значит не смог, значит слабее. Не можешь, значить нужно уходить.
    Ответить
    Александр.Т.
    1730961549
    Перевод на человеческий футболисты говно а я как тренер топ
    Ответить
    Gospod
    1730987079
    Ташуев сбитый летчик! Не стоило вощвращаться туда откуда тебя гнали метлой.. Ничего хорошего тамине получится..На пенсмю
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 