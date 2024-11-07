Ташуев высказался о крупном поражении «Ахмата» от «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги проигранного матча против «Зенита».
- Петербуржцы победили со счетом 3:0 в 1-м четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная встреча в Грозном запланирована на 27 ноября.
– Мы привезли сверхэкспериментальный состав, дали сыграть молодежи. [Игроки] очень сильно расстроили, что сами себе организовали голы.
На установке было сказано про надежность, качество, что должны показать себя солидно, профессионально, а получается так, что некоторые футболисты выходят поиграться в футбольчик.
В раздевалке пришлось включить высокую тональность, потому что так нельзя относиться к профессии. У вас контракт, вы получаете хорошие деньги, а отношение к работе – выйдем, поиграем в футбол.
У нас ответный матч впереди, так безалаберно отдавать мячи высококлассным футболистам, это, мягко выражаясь, не наш метод, поэтому объявил, что буду принимать строгие меры.
В другом составе и состоянии будем готовиться к следующему матчу. Это самая важная для нас игра. Уверен, это будет другой матч.
– Какие строгие меры?
– Это наша внутренняя кухня.
– 0:3 с учетом того, что есть ответная игра, это приговор?
– Игра – штука непредсказуемая. Все бывает, мы же обыграли «Краснодар» дома 3:0. Я очень расстроился из‑за третьего гола. При 0:2 еще есть хороший шанс, сейчас сложновато, но в любом случае будем играть.
– В чем причина того, что не забили голы?
– Количество нападающих видели сегодня? Ни одного профильного [форварда].
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