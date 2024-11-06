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    • Фонбет Кубок России. «Зенит» разгромил «Ахмат» (3:0), Соболев забил

    Фонбет Кубок России. «Зенит» разгромил «Ахмат» (3:0), Соболев забил

    «Зенит» крупно выиграл в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Петербуржцы дома разгромили «Ахмат» со счетом 3:0 благодаря голам Клаудиньо, Матео Кассьерры и Александра Соболева.

    Ответная встреча в Грозном запланирована на 27 ноября.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Клаудиньо, 20; 2:0 – Кассьерра, 53; 3:0 – Соболев, 88.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 22:43
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    Комментарии (21)
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    Semenycch
    1730922344
    Зенит сыграл хорошо, уверенно, соперник ничего не создал.
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    Айболид
    1730922429
    забил ))) Украл у аргентинца гол , контрацептив ластоногий .
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730922947
    Ещё немного и Зенит научит Соболева забивать.А пока ему нужно продолжать реабилитацию от свинарника. Гыгыгы
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    VPERDIV SPARTAK
    1730923136
    Зенит на классе
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    serhio80
    1730925200
    Популярность блохастых просто поражает) целых 4 комментария после игры)))
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    BuenosArgentina
    1730926423
    Соболев приятно удивляет, хорошее видение поля, хорошее голевое чутьё, очень хорошо мяч держит, забивает чуть ли не в каждом матче где выходит , молодец одним словом
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    Шустик
    1730929688
    Зенит Крут!!!
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    fakeid
    1730931882
    обычный дежурный проходной матч, тут и комментировать нечего (а то рыло ниже возмущается). то ли дело отодранный спортаг на открывашке, гы-гы!
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    САНЁК17
    1730950850
    Отличие от ЦСКА Зенит играет дружно , я не сторонник Зенита или других клубов но называю все как есть!
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