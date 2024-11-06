Фонбет Кубок России. «Зенит» разгромил «Ахмат» (3:0), Соболев забил

«Зенит» крупно выиграл в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Петербуржцы дома разгромили «Ахмат» со счетом 3:0 благодаря голам Клаудиньо, Матео Кассьерры и Александра Соболева.
Ответная встреча в Грозном запланирована на 27 ноября.
Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Клаудиньо, 20; 2:0 – Кассьерра, 53; 3:0 – Соболев, 88.
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