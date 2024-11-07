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    Соболев прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после забитого мяча в игре с «Ахматом».

    – О чем были мысли в моменте с голом?

    – Да ни о чем. Думал: «Неужели не засчитают?» Хотя я был уверен, что мяч отскочил ко мне от защитника. Поэтому офсайда не могло никакого быть.

    Но мало ли… Слава богу, что засчитали.

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Соболев забил 3-й гол своей команды.
    • «Зенит» и «Ахмат» встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2024 09:18
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FRZZ
    1730961113
    Таким защитникам не должно быть место в основном составе.
    Ответить
    Александр.Т.
    1730961283
    Соболев не может защитник поможет
    Ответить
    Алим Терек
    1730962750
    да какой там голо,просто мяч срикошетил от дельфина в ворота
    Ответить
    VVM1964
    1730964636
    СОБЫТИЕ !!! ))...
    Ответить
    ...уефан
    1730966659
    ...первый залетел, перестал смотреть. Ахмат в начале неплохо смотрелся...
    Ответить
    Cleaner
    1730967158
    Соболев ДУМАЛ??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
    Ответить
    Taps
    1730967706
    Вот гнида, когда уже свалит ?
    Ответить
    zigbert
    1731091960
    Теперь уже будет рад любому забитому мячу.
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