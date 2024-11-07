Соболев прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после забитого мяча в игре с «Ахматом».
– О чем были мысли в моменте с голом?
– Да ни о чем. Думал: «Неужели не засчитают?» Хотя я был уверен, что мяч отскочил ко мне от защитника. Поэтому офсайда не могло никакого быть.
Но мало ли… Слава богу, что засчитали.
- Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Соболев забил 3-й гол своей команды.
- «Зенит» и «Ахмат» встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
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