Соболев прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после забитого мяча в игре с «Ахматом».

– О чем были мысли в моменте с голом?

– Да ни о чем. Думал: «Неужели не засчитают?» Хотя я был уверен, что мяч отскочил ко мне от защитника. Поэтому офсайда не могло никакого быть.

Но мало ли… Слава богу, что засчитали.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Соболев забил 3-й гол своей команды.

«Зенит» и «Ахмат» встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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