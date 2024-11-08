Бубнов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Ахматом»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что лучшим игроком первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенита» – «Ахмат» (3:0) был полузащитник хозяев Клаудиньо.

«Результат кубкового матча с «Ахматом» (3:0) закономерен, тем более игра проходила в Санкт-Петербурге. Но даже если бы играли в Грозном, то класс команд сегодня такой, что у «Ахмата» всe равно шансов не было.

«Зенит» – явный фаворит в этой паре, у него есть класс и ресурс, чтобы побеждать. Конечно, команда Семака стремилась забить как можно больше, чтобы снять все вопросы в первой встрече и сосредоточиться на выступлении в чемпионате.

Кстати, в чемпионате команды снова сыграют друг с другом, но уже в Грозном. У «Ахмата» вообще беда – грозненцы находятся в зоне прямого вылета.

И, думаю, если бы в РПЛ у них было всe в порядке, то в Кубке Ташуев мог выставить другой состав. А поскольку сейчас задача стоит спасаться в чемпионате, то в кубковой встрече на поле появились игроки ротации, основе нужно было дать отдых.

У «Зенита», кстати, тоже не игроки стартового состава начинали матч. Тот же Клаудиньо был ведущим футболистом, однако сейчас настолько сдал, что на скамейку сел. Семаку важно было не только основе дать отдых, но и проверить в деле ближайший резерв.

Тренерский штаб сине-бело-голубых практически ничем не рисковал, команда имела тотальное преимущество, полностью доминировала, играя даже не в самом высоком темпе. У «Ахмата» ни одного голевого момента не было, да и ударов в створ не припомню.

Хотел бы отметить, что в этой игре Клаудиньо продемонстрировал, где он может действовать опаснее и продуктивнее. Играя под нападающим, бразилец и первый гол забил, и поучаствовал во втором забитом мяче, отдав предголевую передачу.

На мой взгляд, именно ему стоило дать приз лучшему игроку. Весь матч отыграл, большой объeм работы выполнил, двигался много, отходил в глубину. В общем, не номер отбывал, а пахал, понимая, что нужно набрать лучшую форму для возвращения в стартовый состав», – написал Бубнов.

Голы у «Зенита» в этом матче забили Клаудиньо (20-я минута), Матео Кассьерра (53-я) и Александр Соболев (88-я).

Ответная игра состоится 27 ноября.

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