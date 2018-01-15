Щербаченко: «С Новосельцевым в «Зените» вообще какая-то темная история»

Бывший тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко поразмышлял о возможных потерях «Зенита» в текущее трансферное окно. Специалист уверен, что команду с берегов Невы может покинуть достаточно большое количество игроков.

– Поговорим об игроках сине-бело-голубых, которые ближе всего к уходу из клуба. Что делать Дзюбе?

– Кроме спортивной составляющей есть еще финансовая и бытовая. Я думаю, Дзюбе сейчас намного более комфортно находиться в «Зените», чем в том же «Ростове». Хотя, с другой стороны, лучше быть первым парнем в провинциальном городе, чем сидеть на скамейке в культурной столице. Когда «Ротор», которым я руководил, играл в Ростове-на-Дону на Кубок, я видел, как там относились к Дзюбе – можно сказать, его боготворили и носили на руках. В общем, каждый человек сам выбирает свой путь. Насчет Дзюбы конкретно я сказать не могу, а вот Шатова, я думаю, подобная ситуация не устраивает, и он покинет «Зенит».

– Почему вы так думаете?

– С Олегом мы немножко знакомы, и я знаю его с хорошей точки зрения, видел, какая у него была мотивация, когда он играл еще за «Урал». Но в ситуации Шатова также многое зависит от клубов и агентов. Ведь может быть, что другие команды предлагают ему неприемлемые условия. Даже если футболисты и теряют что-то при трансферах, эти потери должны быть минимальными.

– Что скажете про Новосельцева?

– С ним вообще какая-то темная история. Честно говоря, я уже и забыл, что в «Зените» есть такой футболист – до такой степени он пропал из поля зрения болельщиков и специалистов. Наверное, человека устраивает его нынешнее положение – и зарплата, и определенная комфортность, поэтому он сам и не возбуждает ситуацию. «Зенит» – это российский топ-клуб, и деньги здесь – основное. Мне трудно понять такую логику, но многим другим она понятна.

– По слухам, также стан сине-бело-голубых могут покинуть Нобоа, Лодыгин и Анюков.

– Как мне кажется, при переходе из «Ростова» у Нобоа была следующая схема: попробовать себя в «Зените», при этом имея про запас стопроцентный вариант в «Рубине». Кристиан – человек Курбана Бекиевича Бердыева, и он знал, что если у него в Петербурге не пойдет, то он всегда может, как говорится, прийти к папе и играть у него. У Нобоа еще может получиться в «Зените», если там сменится тренер. Если же Манчини остается, то мы наверняка увидим Кристиана в «Рубине».

По Лодыгину мне дать прогноз трудно. Наверное, его не устраивает статус второго номера в «Зените», при этом у Юрия очень большие амбиции и желание играть в Европе, где он жил долгое время.

С Анюковым же ситуация достаточно понятна. Если Александр не хочет повторять судьбу Зырянова и оставаться в «Зените» игроком до того момента, пока ему не предложат тренерскую работу в системе клуба, тогда ему нужно идти на понижение. И лучше туда, где тебя хорошо знают, поэтому «Крылья Советов» для него в этом плане как раз кстати.

– Вы одобряете переход Габулова в «Брюгге»?

– Да. Возможно, он всю жизнь мечтал уехать в европейский клуб, и «Брюгге» – не самый худший вариант. Наверняка Владимиру и его семье будет интересно в Бельгии.