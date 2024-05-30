Щербаченко высказался об игре Песьякова в матче 30-го тура и трансферах «Зенита»

Бывший главный тренер «Кубани», «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фeдор Щербаченко сказал, что ему непонятно, почему «Ростов» выпустил вратаря Сергея Песьякова в матче 30-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

– Контракт с Семаком правильно продлили на пять лет? И стоило ли устно объявлять об этом заранее?

– Я думаю, у Семака сложились с руководством «Зенита» такие взаимоотношения, что продление всe равно бы произошло. Но сначала об этом было объявлено, как говорится, не в то время не в том месте. Логичнее всего продлевать контракт уже по окончании чемпионата, чтобы хорошо всe обставить.

Мы вспоминаем ситуацию Абаскаля, что с ним подписали новый контракт, когда «Спартак» внезапно засверкал новыми красками на товарищеском турнире в феврале прошлого года. И руководство «Спартака» приняло поспешное решение. «Спартак» вернулся в своe обычное состояние, а Абаскаль заработал незаслуженную большую неустойку, с которой покинул клуб в этом году.

Но в «Зените» сейчас совсем другая ситуация. Руководство хотело показать, что всецело доверяет Семаку, что он замыкает на себе игровые, тренировочные вопросы. Но вот селекция, судя по всему, идeт мимо Семака. Потому что много сейчас непопаданий с трансферами. Говорят, «Зенит» скоро приобретeт ещe двух бразильцев. Как по мне, так это действительно перебор уже. Как и подписание двухлетнего контракта с Изидором, который не забивал полгода.

– С Артуром всe-таки попали в точку – парень забил чемпионский гол.

– Тот гол на совести Песьякова. Непонятно, почему его выпустили в стартовом составе «Ростова». Не продлевают контракт с вратарeм, говорят ему, что он в команде не нужен, и ставят его в старт на важный матч с точки распределения мест в таблице. Да, для «Ростова» в турнирном плане та игра ничего не решала, но в плане чемпионской развязки очень даже решала.

Почему всe-таки поставили Песьякова? Это риторический вопрос, а ответ может быть только один: наверное, больше играть в воротах у «Ростова» было некому.

«Зенит» забил победный гол «Ростову» на 85-й минуте после удара Артура из-за пределов штрафной. Этот мяч принес петербуржцам золотые медали.

Песьяков по окончании сезона перешел из «Ростова» в «Крылья Советов».

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