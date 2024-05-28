Орлов высказался об игре Песьякова

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру экс-вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в эпизоде с победным голом «Зенита» в матче 30-го тура РПЛ.

«Теперь шутят, что после золотого гола Артура «Зенит» должен предложить Песьякову контракт? Постойте, все не так уж очевидно. Я бы не вешал сейчас всех собак на Сергея. Поясню. У Артура очень сильный удар, хлесткий. И мяч летит не ровно, а виляет! До ворот было близко. Песьяков успел руки поставить, но удар наносился под углом. Считаю, вратарю нужно было немного развернуть кисти. Либо не успел, либо не сообразил, поставил ладони ровно... Но я бы прежде всего говорил о сильном «выстреле» Артура. Как у Халка!

Вообще, считаю Песьякова талантливым вратарем. Данные у него отличные. Но в «Ростове» его начали переучивать: разыгрывать мяч ногами. Сколько очков в итоге из-за этого потеряли дончане?» – сказал Орлов.