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Орлов высказался об игре Песьякова

28 мая 2024, 11:03
11

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру экс-вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в эпизоде с победным голом «Зенита» в матче 30-го тура РПЛ.

«Теперь шутят, что после золотого гола Артура «Зенит» должен предложить Песьякову контракт? Постойте, все не так уж очевидно. Я бы не вешал сейчас всех собак на Сергея. Поясню. У Артура очень сильный удар, хлесткий. И мяч летит не ровно, а виляет! До ворот было близко. Песьяков успел руки поставить, но удар наносился под углом. Считаю, вратарю нужно было немного развернуть кисти. Либо не успел, либо не сообразил, поставил ладони ровно... Но я бы прежде всего говорил о сильном «выстреле» Артура. Как у Халка!

Вообще, считаю Песьякова талантливым вратарем. Данные у него отличные. Но в «Ростове» его начали переучивать: разыгрывать мяч ногами. Сколько очков в итоге из-за этого потеряли дончане?» – сказал Орлов.

  • В понедельник 35-летний Песьяков перешел в «Крылья Советов» из «Ростова» на правах свободного агента.
  • В минувшем сезоне он провел 25 игр, пропустил 37 голов, провел 7 матчей на ноль.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Песьяков Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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raritet
1716885837
Про удар как у Халка это конечно , Орлов загнул. Маловероятно что в каком то ближайшем будущем мы сможем кайфовать в России от таких ударов. Их по пальцам перечесть, людей с ударом как у Карлоса, Халка...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1716888787
Я помню в 80 ые годы, чемпионаты мира по футболу, коментировали Г.Саркисьянц, К.Махарадзе,В Перетурин и Г.Орлов, я не мог его слушать , как не могу сейчас Г. Чердака
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Spirit_78
1716892823
Когда вратари Зенита косячат и привозят голы - ненавистники радуются и говорят, что так и должно быть. Когда привозит вратарь соперника Зенита - сразу ищут заговор. Лицемеры)
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Spartak_forv@
1716900141
Мало быть талантливым,нужно быть ещё и надежным
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