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Умяров отреагировал на уход Селихова из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью клубной пресс-службе высказался об уходе Александра Селихова. Московская команда расторгла контракт с 30-летним вратарем.

– Между сборами стало известно, что Саша Селихов покинул «Спартак», человек, который много лет был в клубе. Как с ним попрощался, и какое с ним будет связано главное воспоминание у тебя?

– Попрощались, в любом случае, с командой. Он сказал пару слов, уже в конце сбора попрощались, пожали друг другу руки. Самое главное воспоминание – наверное, тяжело выделить какое-то одно. Много было моментов игровых и за пределами поля. Поэтому, в любом случае, это человек, который сделал многое для клуба и для команды в том числе.

  • Селихов выступал за «Спартак» с сезона-2016/17.
  • Он провел 102 матча, в которых пропустил 117 голов. Голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (1)
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БАЗАРА НЕТ
1737962792
И ты напрягся) и правильно! Идёт зачистка по полной в вашем свинарнике! Секта ? Да секте куда голову повернут туда она и хрюкнет) управляемая без мозгов что поделаешь)
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