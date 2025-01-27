Умяров отреагировал на уход Селихова из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью клубной пресс-службе высказался об уходе Александра Селихова. Московская команда расторгла контракт с 30-летним вратарем.

– Между сборами стало известно, что Саша Селихов покинул «Спартак», человек, который много лет был в клубе. Как с ним попрощался, и какое с ним будет связано главное воспоминание у тебя?

– Попрощались, в любом случае, с командой. Он сказал пару слов, уже в конце сбора попрощались, пожали друг другу руки. Самое главное воспоминание – наверное, тяжело выделить какое-то одно. Много было моментов игровых и за пределами поля. Поэтому, в любом случае, это человек, который сделал многое для клуба и для команды в том числе.