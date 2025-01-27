Булыкин назвал главного фаворита на чемпионство в РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ. Он назвал «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионство.

– Кого считаете главным фаворитом в борьбе за чемпионство?

– Главный претендент – «Зенит», но «Краснодар» и все московские команды тоже имеют шансы. «Динамо» за пять туров до финиша в прошлом сезоне не рассчитывало на борьбу за чемпионство, а в последнем туре получило возможность завоевать титул. Самое главное, чтобы были эмоции и непредсказуемость. Надеюсь, что интриги будет не меньше, чем в прошлом году, и все решится в последних турах.