Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Булыкин назвал главного фаворита на чемпионство в РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ. Он назвал «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионство.

– Кого считаете главным фаворитом в борьбе за чемпионство?

– Главный претендент – «Зенит», но «Краснодар» и все московские команды тоже имеют шансы. «Динамо» за пять туров до финиша в прошлом сезоне не рассчитывало на борьбу за чемпионство, а в последнем туре получило возможность завоевать титул. Самое главное, чтобы были эмоции и непредсказуемость. Надеюсь, что интриги будет не меньше, чем в прошлом году, и все решится в последних турах.

  • После 18 туров «Краснодар» с 39 очками лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.
  • «Спартак» занимает 3-е место (37 очков).

Новости по теме
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса
Магкеев ответил, готов ли он прожить на 30 тысяч рублей в месяц 1
Титов прокомментировал интерес «ПСЖ» к Угальде 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:00
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1737961802
"...фаворит на чемпионство" как -то не по-русски.Претендент,или фаворит в гонке-это по-нашему. Из каковских будет создатель заголовка "новости"?
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1737962554
Да по фиг на заголовок! Зенит великий клуб и он чемпион !
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 